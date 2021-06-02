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«Яндекс» запустил сервис долгосрочной аренды квартир в Москве «Яндекс.Аренда»
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Сегодня в 11:04

«Яндекс» запустил сервис долгосрочной аренды квартир в Москве «Яндекс.Аренда»

«Яндекс» запустил сервис долгосрочной аренды жилья. На «Яндекс.Аренде» будут размещать квартиры и апартаменты в Москве и Московской области. В будущем сервис расширится по географии и возможностям.

Арендаторы смогут найти квартиру, дистанционно посмотреть ее и снять, даже не встречаясь с собственником. А собственнику достаточно передать ключи представителю «Яндекса». Компания сделает фотографии квартиры, организует показы, утвердит жильцов с владельцем и поможет с оформлением документов и переводом оплаты.

У «Аренды» есть 3D-тур по каждой квартире — жилье можно посмотреть онлайн. Арендатору не нужно вносить залог за квартиру и оплачивать услуги риелтора. Вместо этого он платит ежемесячную комиссию сервису в размере 5% от арендной платы. В приложении доступны чат с менеджером и личный кабинет. Платить за квартиру можно онлайн.

В указанную на сайте стоимость включена страховка на сумму до 1,4 млн рублей. Кроме ущерба имуществу, она покрывает до 30 дней простоя, если жильцы неожиданно съезжают.

Источник: incrussia.ru

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