Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
yandeks-zapustil-servis-dlya-privlecheniya-klientov-i-razmescheniya-internet-reklamy
«Яндекс» запустил сервис для привлечения клиентов и размещения интернет-рекламы
47
/
/

Сегодня в 11:42

«Яндекс» запустил сервис для привлечения клиентов и размещения интернет-рекламы

«Яндекс» запустил сервис «Яндекс.Бизнес», который призван помочь предпринимателям привлечь клиентов и разместить рекламу в интернете. Сервис включает набор инструментов, большинство из которых бесплатные.

Так, инструмент сервиса «Рекламная подписка» помогает запустить рекламную кампанию на площадках «Яндекса» — в «Поиске», «Картах», «Услугах», «Дзене», а также на более чем 40 тысячах сайтов рекламной сети. Для этого необходимо: задать бюджет, указать информацию об акции, товаре или услуге, приложить фотографии.

Далее алгоритмы «Яндекса» самостоятельно настроят рекламное продвижение: создадут объявления, разместят их и распределят бюджет, чтобы реклама привела клиентов. При этом предприниматели, запустившие кампанию, получат реальные обращения, например, звонки или онлайн-записи, рассказали в «Яндексе».

В сервисе предусмотрена функция онлайн-записи. Чтобы ее включить, нужно добавить услуги и специалистов с графиком работы. После этого кнопка «Записаться» появится в карточке организации в «Поиске» и «Картах». Также ее можно будет разместить в рекламе, на сайте и в соцсетях компании. Записавшихся сервис автоматически добавит в журнал.

Источник: rb.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #реклама #яндекс #сервис
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Сколько дней отдохнут казахстанцы на День Астаны
2474
Где в Астане построят новое здание Каздрамтеатра
762
Фестиваль VR-фильмов в Астане
1308