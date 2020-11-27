«Яндекс» запустил сервис для привлечения клиентов и размещения интернет-рекламы

«Яндекс» запустил сервис «Яндекс.Бизнес», который призван помочь предпринимателям привлечь клиентов и разместить рекламу в интернете. Сервис включает набор инструментов, большинство из которых бесплатные.

Так, инструмент сервиса «Рекламная подписка» помогает запустить рекламную кампанию на площадках «Яндекса» — в «Поиске», «Картах», «Услугах», «Дзене», а также на более чем 40 тысячах сайтов рекламной сети. Для этого необходимо: задать бюджет, указать информацию об акции, товаре или услуге, приложить фотографии.

Далее алгоритмы «Яндекса» самостоятельно настроят рекламное продвижение: создадут объявления, разместят их и распределят бюджет, чтобы реклама привела клиентов. При этом предприниматели, запустившие кампанию, получат реальные обращения, например, звонки или онлайн-записи, рассказали в «Яндексе».

В сервисе предусмотрена функция онлайн-записи. Чтобы ее включить, нужно добавить услуги и специалистов с графиком работы. После этого кнопка «Записаться» появится в карточке организации в «Поиске» и «Картах». Также ее можно будет разместить в рекламе, на сайте и в соцсетях компании. Записавшихся сервис автоматически добавит в журнал.

Источник: rb.ru