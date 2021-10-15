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«Яндекс» запустил онлайн-журнал о технологиях «Техно»
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Сегодня в 10:59

«Яндекс» запустил онлайн-журнал о технологиях «Техно»

Журнал будет выходить раз в месяц, каждый выпуск посвящен одной технологии. Первый — про языковые модели.

В 2021 году «Яндекс» запустил на их основе «Балабобу», которая может дописать любой текст. И обновил «Поиск» и «Алису».

В каждом номере будут игры и интерактивные материалы, связанные с технологией. В первом — можно попробовать отличить тексты великих русских писателей от подражающей им языковой модели, убрать канцеляризмы из текста или сгенерировать автоматический ответ на письма.

Над материалами компания работает совместно с N+1.

Источник: vc.ru

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#медиа #технологии #яндекс #языки #журнал
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