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«Яндекс» устроит онлайн-фестиваль для школьников, которые интересуются наукой и технологиями
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Сегодня в 09:54

«Яндекс» устроит онлайн-фестиваль для школьников, которые интересуются наукой и технологиями

С 5 по 11 сентября «Яндекс» проведет онлайн-фестиваль «8 бит» для школьников, которые интересуются наукой, технологиями и профессиями будущего.

В программе — выступления ведущих экспертов «Яндекса». Директор по развитию технологий искусственного интеллекта Александр Крайнов расскажет, как обучают ИИ. Креативный директор «Маркета» Даниил Трабун прочтет лекцию про создание виртуальной моды с помощью машинного обучения. Замруководителя «Яндекс Музыки» Егор Филиппов объяснит, почему людям нравятся музыкальные треки из умной колонки. А старший разработчик «Медиасервисов» компании Николай Глазырин расскажет, как создавать генеративные мелодии.

На фестивале можно будет общаться со спикерами в Discord, выполнять задания, участвовать в лотерее и получать призы от издательства «Альпина нон-фикшн». Завершится «8 бит» вечеринкой в метавселенной «Академии Яндекса» на платформе Roblox. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте.

Источник: daily.afisha.ru

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#наука #технологии #фестиваль #яндекс #школьники
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