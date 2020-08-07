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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему
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Сегодня в 10:29

«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему

Компания зарегистрировала 17 торговых марок, в их числе — «ЯБанк», «ЯКредит», «ЯБиржа», «ЯБрокер», «ЯВклад», «ЯКапитал», «ЯСтраховка», «ЯСчет», «ЯПортфель», «ЯСбережения», «ЯСейф», «ЯЭквайринг», «ЯПеревод», «ЯВалюта», «ЯТрейд», «ЯАкции» и «ЯКэш».

«Яндекс» хочет предоставлять банковские услуги, а также войти в сегменты инвестирования и страхования.

В рамках финансовой экосистемы у «Яндекса» может появиться банк-партнер.

Источник: incrussia.ru

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#бизнес #банк #яндекс #финансы
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