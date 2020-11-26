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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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«Яндекс» провел YaC 2020
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Сегодня в 10:31

«Яндекс» провел YaC 2020

Большая часть хронометража — это интервью с сотрудниками компании.

«Яндекс» рассказал о новой технологии анализа текста в поиске. Она называется YATI. Поиск станет еще релевантнее и точнее: алгоритмы гораздо лучше понимают контекст вашего запроса. Чтобы вы оценили важность обновления: в «Яндексе» считают YATI самым большим событием для поисковика за последние 10 лет.

Также «Яндекс» продолжает экспериментировать с доставкой. Теперь в приложениях «Яндекс.Заправки», «Навигаторе» и «Яндекс.Картах» доступна доставка еды прямо в машину. Во время заправки можно не стоять в очереди, сотрудники магазина или кафе принесут все сами. А другое обновление — специальная доставка «по клику» в «Яндекс.Go». Заказ из «Маркета» придет на следующий день, а к нему можно добавить любые продукты из «Лавки». Причем прямо в день получения заказа и в выбранный 15-минутный интервал. Теперь доставка адаптируется под клиента, а не клиент под доставку.

Источник: @sale_caviar

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#технологии #it #яндекс #гаджеты #новинки
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