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«Яндекс» протестирует доставку роботами-курьерами в США, Израиле и Южной Корее
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Сегодня в 11:53

«Яндекс» протестирует доставку роботами-курьерами в США, Израиле и Южной Корее

«Яндекс» планирует начать тестирование сервиса доставки с помощью роботов-курьеров в городе Анн-Арбор, штат Мичиган, США. Также компания намерена выйти для тестирования автономной доставки на рынки Израиля и Южной Кореи, пишет VentureBeat.

Речь идет о сервисе автономных роботов-курьеров «Яндекс.Ровер». «Яндекс» приступил к тестированию робота в конце 2019 года. В прошлом году роботы-курьеры «Яндекса» появились на улицах Москвы и Иннополиса. В компании отмечают, что с апреля 2020 года роботы-курьеры доставили более 4 тыс. заказов.

Шестиколесное устройство «Яндекс.Ровер» забирает заказанные через приложение «Яндекс.Еда» блюда из кафе и магазинов и доставляет их к подъезду. Открыть грузовой отсек с заказом клиент может только с помощью своего смартфона.

Источник: incrussia.ru

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