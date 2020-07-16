«Яндекс» предложил бизнесу сервис для проверки удобства сайтов и приложений

UX-тестирование позволит выяснить, легко ли пользователям ориентироваться в интерфейсе продукта, и на ранней стадии узнать, насколько прототип удобен и понятен.
Заказать тестирование можно в интерфейсе «Яндекс.Взгляда». Для этого необходимо описать сценарий пути пользователя для проверки и загрузить изображения интерфейсов.
После тестирования заказчик получает тепловую карту с размеченными областями интерфейса, куда кликали пользователи, и среднее время, затраченное на каждое действие и все исследование в целом. Это позволит дизайнеру понять, насколько интерфейс понятен и что мешает конверсии.
Источник: rb.ru