Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/49c/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/49c1f14d210343c2bad884e469eb1b9e.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
yandeks-predlozhil-biznesu-servis-dlya-proverki-udobstva-saytov-i-prilozheniy
«Яндекс» предложил бизнесу сервис для проверки удобства сайтов и приложений
50
/
/

Сегодня в 10:57

«Яндекс» предложил бизнесу сервис для проверки удобства сайтов и приложений

«Яндекс.Взгляд» и «Яндекс.Толока» запустили возможность проводить UX-тесты и на этапе прототипирования оценивать, удобны ли сайт и приложение.

UX-тестирование позволит выяснить, легко ли пользователям ориентироваться в интерфейсе продукта, и на ранней стадии узнать, насколько прототип удобен и понятен.

Заказать тестирование можно в интерфейсе «Яндекс.Взгляда». Для этого необходимо описать сценарий пути пользователя для проверки и загрузить изображения интерфейсов.

После тестирования заказчик получает тепловую карту с размеченными областями интерфейса, куда кликали пользователи, и среднее время, затраченное на каждое действие и все исследование в целом. Это позволит дизайнеру понять, насколько интерфейс понятен и что мешает конверсии.

Источник: rb.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #предприниматель #яндекс #онлайн #сайт
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Авиакомпании Казаxстана и Таджикистана увеличат количество рейсов между столицами
344
В Подмосковье заработал первый пункт сбора отходов на переработку
494
Требования к перевозке пассажиров с 1 мая между Нур-Султаном и Алматы
321