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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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«Яндекс» покупает банк «Акрополь»
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Сегодня в 11:23

«Яндекс» покупает банк «Акрополь»

«Яндекс» заключил соглашение о покупке банка «Акрополь». В результате сделки к компании перейдут лицензии «Акрополя», включая банковскую универсальную.

Сумма сделки составит 1,1 млрд рублей, из них 75 миллионов — премия к капиталу за покупку. Более 85% активов «Акрополя» приходится на портфель ликвидных ценных бумаг и средства на счетах в Банке России.

Наличие лицензий позволит «Яндексу» развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнеров.

Источник: rb.ru

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#бизнес #банк #яндекс #финтех
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