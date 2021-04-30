«Яндекс» покупает банк «Акрополь»

«Яндекс» заключил соглашение о покупке банка «Акрополь». В результате сделки к компании перейдут лицензии «Акрополя», включая банковскую универсальную.

Сумма сделки составит 1,1 млрд рублей, из них 75 миллионов — премия к капиталу за покупку. Более 85% активов «Акрополя» приходится на портфель ликвидных ценных бумаг и средства на счетах в Банке России.

Наличие лицензий позволит «Яндексу» развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнеров.

Источник: rb.ru