«Яндекс.Маркет» запустил образовательное шоу «Техникум»

В первом выпуске «Техникума» SALUKI покажет, как собрать мини-студию звукозаписи из разных устройств и с ее помощью создавать биты. На второй трансляции Tenderlybae расскажет, как пользоваться хромакеем и, например, выбрать технику для стриминга. В третьем эфире фотограф Сергей Сухов поделится, как выстроить кадр, чтобы получить художественную фотографию.
Эксперты будут не только рассказывать, но и оценивать работы пользователей — аудиотреки, видеовизитки стримеров и художественные фотографии. Это поможет их авторам проверить свои способности.
Для шоу «Яндекс.Маркет» подготовил подборку техники и других товаров для творчества. Среди них — смартфоны, комнатные лампы для фото- и видеосъемки, звуковые карты, микрофоны, MIDI-клавиатуры, поп-фильтры и многое другое.
Источник: rb.ru