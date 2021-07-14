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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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«Яндекс.Маркет» запустил образовательное шоу «Техникум»
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Сегодня в 10:09

«Яндекс.Маркет» запустил образовательное шоу «Техникум»

«Яндекс.Маркет» запустил образовательное шоу «Техникум». Гостями первых эфиров станут музыкант и саунд-продюсер SALUKI, стримерша Tenderlybae и фотограф Сергей Сухов. Они расскажут про битмейкинг, стриминг и фотографию.

В первом выпуске «Техникума» SALUKI покажет, как собрать мини-студию звукозаписи из разных устройств и с ее помощью создавать биты. На второй трансляции Tenderlybae расскажет, как пользоваться хромакеем и, например, выбрать технику для стриминга. В третьем эфире фотограф Сергей Сухов поделится, как выстроить кадр, чтобы получить художественную фотографию.

Эксперты будут не только рассказывать, но и оценивать работы пользователей — аудиотреки, видеовизитки стримеров и художественные фотографии. Это поможет их авторам проверить свои способности.

Для шоу «Яндекс.Маркет» подготовил подборку техники и других товаров для творчества. Среди них — смартфоны, комнатные лампы для фото- и видеосъемки, звуковые карты, микрофоны, MIDI-клавиатуры, поп-фильтры и многое другое.

Источник: rb.ru

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