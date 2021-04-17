«Яндекс.Лавка» запустится в Париже и Лондоне под брендом Yango Deli

Сервис доставки продуктов «Яндекс.Лавка» начнет работать в Париже. Позднее сервис планируют запустить в Лондоне.

Во Франции компания уже зарегистрировала юрлицо Deli International и начала нанимать персонал. На начальном этапе сервис планирует охватить центральные районы Парижа.

Компания будет работать под международным брендом Yango Deli, но по той же модели гиперлокальной доставки за 10-15 минут из «темных магазинов» — гипермаркеты, которые работают только на доставку. Позднее сервис планируют запустить в Лондоне.

Источник: incrussia.ru