«Яндекс.Дзен» бесплатно обучит блогеров зарабатывать на платформе

В течение трех месяцев сотрудники «Дзена» будут делиться своими знаниями и отвечать на вопросы участников в формате вебинаров. Среди них руководитель продюсерского центра «Яндекс.Дзена» Никита Белоголовцев, журналист и филолог Ксения Туркова, эксперт по технике речи Сергей Васильев.





Курс состоит из трех модулей, которые поэтапно научат, как работать с платформой, как писать тексты в «Дзен» и как снимать видео. Участники могут выбрать любой из модулей или пройти все три.









Подать После просмотра видеоуроков участникам откроются домашние задания. Те, кто выполнит не менее 70%, получат доступ к закрытому чату с поддержкой «Дзена». Лучшие выпускники будут рекомендованы в программы поддержки блогеров «Аврора», «Нирвана» и в продюсерский центр «Дзена».Подать заявку на участие можно до 5 октября.









«Яндекс.Дзен» объявил о запуске своего первого бесплатного курса «Три шага к Дзену». В формате видеоуроков участники узнают о работе платформы, создании креативного контента для «Дзена» и его монетизации.