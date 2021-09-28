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«Яндекс.Дзен» бесплатно обучит блогеров зарабатывать на платформе
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Сегодня в 09:32

«Яндекс.Дзен» бесплатно обучит блогеров зарабатывать на платформе

«Яндекс.Дзен» объявил о запуске своего первого бесплатного курса «Три шага к Дзену». В формате видеоуроков участники узнают о работе платформы, создании креативного контента для «Дзена» и его монетизации.

В течение трех месяцев сотрудники «Дзена» будут делиться своими знаниями и отвечать на вопросы участников в формате вебинаров. Среди них руководитель продюсерского центра «Яндекс.Дзена» Никита Белоголовцев, журналист и филолог Ксения Туркова, эксперт по технике речи Сергей Васильев.

Курс состоит из трех модулей, которые поэтапно научат, как работать с платформой, как писать тексты в «Дзен» и как снимать видео. Участники могут выбрать любой из модулей или пройти все три.

После просмотра видеоуроков участникам откроются домашние задания. Те, кто выполнит не менее 70%, получат доступ к закрытому чату с поддержкой «Дзена». Лучшие выпускники будут рекомендованы в программы поддержки блогеров «Аврора», «Нирвана» и в продюсерский центр «Дзена».

Подать заявку на участие можно до 5 октября.

Источник: rb.ru


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