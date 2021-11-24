«Яндекс» будет разрабатывать единый стандарт для «умного» дома вместе с Apple и Google

«Яндекс» присоединился к международной рабочей группе по разработке Matter — единого протокола для «умного» дома. Новый протокол позволит унифицировать системы умного дома, сделать их более доступными и удобными для пользователей.

Инициаторами создания подобного протокола стали корпорации Apple, Google и Amazon, а площадку для разработчиков предоставила Connectivity Standards Alliance.

Рабочая группа будет работать над стандартом, который учтет специфику разных стран и будет применяться во всем мире. В результате производство «умных» устройств должно упроститься и удешевиться, они будет совместимы с различными сервисами и голосовыми помощниками.

В настоящее время в рабочую группу входит более 300 компаний со всего мира. Ожидается, что устройства на базе нового протокола появятся уже в следующем году.

Источник: rb.ru