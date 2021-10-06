Я учусь в MIT. О поступлении, особенностях обучения и атмосфере престижного вуза США

Massachusetts Institute of Technology — один из самых престижных учебных заведений мира. А еще это крупнейший исследовательский центр США. Мы поговорили с казахстанцами о процессе поступления, учебе и атмосфере в MIT.





Лаура Ерали, 37 лет, город — Нур-Султан, директор по развитию бизнеса, @laura_taxes

О выборе вуза

Sloan Fellows — уникальная годовая программа, нацеленная на mid-career-специалистов с опытом работы порядка семь-десять лет. У меня уже был багаж знаний и необходимый опыт, поэтому я целенаправленно хотела поступить на эту программу. Выбирала между MIT, Stanford University и London School of Business.

Выбор пал на MIT, так как он славится духом предпринимательства. Мне хотелось познакомиться с амбициозными людьми, которые занимаются созданием стартапов. Это действительно так — два моих одногруппника уже создали проекты, которые сейчас в активной фазе привлечения инвестиций.

Вторая причина, по которой я выбрала MIT — местонахождение. Мне нравится Кэмбридж — это город, где живет большое количество разных национальностей и где каждый найдет себе дело по душе. К тому же это место, где проходят исследования в разных областях и совершаются научные открытия.

А еще в MIT академически подкованные преподаватели и много возможностей, чтобы обрести знакомства, выстроить нетворкинг и встретить партнеров из более чем 30 стран.

О поступлении

В MIT есть три раунда подачи заявки: в октябре, январе и феврале. Чем раньше подаешь, тем лучше. В пакет документов входят заполненная анкета, эссе-обоснование: почему человек хочет учиться именно здесь и как университет поможет в достижении целей. Также необходимы два рекомендательных письма с места работы, результаты теста GMAT или Executive Assessment. Еще требуются сертификаты TOEFL или IELTS, но я их не сдавала, так как проходила магистратуру в Великобритании.

Через две недели после сдачи документов меня пригласили на живое интервью в Лондон. Это важный этап, на котором есть возможность рассказать о себе и своем опыте, зажечь приемную комиссию своей идеей. В процессе вам могут задавать любые вопросы, чтобы убедиться, что вы самостоятельно собирали документы. Поэтому, не нужно никому делегировать написание эссе. Никто, кроме вас, не напишет его с таким рвением и мотивацией, а приемная комиссия это хорошо чувствует. Перед отправкой, эссе стоит дать на проверку тем, кто хорошо вас знает и уже прошел этот путь.

Об особенностях обучения

MIT славится фокусом на техническое образование. Здесь много инженеров, архитекторов и ученых.

В период летнего семестра нужно пройти основные предметы, от которых нельзя отказаться. Далее, вместе с executive coach разрабатывается персональный план развития. В MIT огромное количество предметов, важно сохранять фокус. Я выбрала финансовый трек, так как знаю бухгалтерию, есть опыт работы в налоговой сфере.

Отличительная черта предметов в MIT — элемент стратегического мышления. Преподаватели не просто объясняют теорию, но ставят тебя на место СЕО. Это помогает развить лидерское мышление.

Главный элемент занятий — дискуссии, когда во время обсуждений кейса, люди делятся своим опытом. Каждую неделю обсуждали новую компанию. После дается групповое задание. По мере работы над ним ты впитываешь знания и применяешь их на практике. К моменту завершения курса ты уже пропустил через себя материал и готов к сдаче экзамена. Стресса нет, только четкое понимание, как и для чего все делается.

Мы учились в непростое время, в самый разгар пандемии. Летний семестр проходил в онлайн-формате, а с сентября началось гибридное обучение. Университет сделал все возможное для того, чтобы часть занятий прошла на кампусе. MIT сильный университет, в плане технической организации. Все было четко распланировано. Каждые две недели мы сдавали ПЦР-тесты. Благодаря быстрой реакции университета, я смогла вживую ощутить атмосферу и увидеть профессоров.

Об атмосфере





Атмосфера в университете поддерживающая, инклюзивная. Если чего-то не понимаешь, можно попросить о помощи. Это психологически безопасное место, где можно экспериментировать и пробовать. Даже если ты возьмешь предмет, в котором ничего не понимаешь, тебя не оставят одного. Профессора открыты к диалогу, делятся рекомендациями во время office hours.

В MIT есть teaching assistant, которые всегда готовы помочь. В июне я заболела и пропустила две недели занятий. Был стресс, но со мной связались и помогли нагнать пропущенное. Оценки здесь не так важны. Главное, чтобы человек понял предмет и пропустил информацию через себя.

Как повлиял университет

После завершения учебы в MIT у меня появилось желание творить и учиться дальше. Сейчас для меня не знать что-то — нормально. Пришло осознание, что человек на любом этапе жизни должен развиваться.

Мир для меня полон возможностей. Я начала шире смотреть на вещи. Нашла ориентир. Это было не просто академическое обучение, а возможность погрузиться в себя, узнать, какой след хочешь оставить.

Я пришла к выводу, что семья — не преграда для достижения амбициозных целей в карьере. У меня пятеро детей, они стали моими главными болельщиками во время учебы. Этот год сплотил нас как семью.

Рекомендую MIT тем, у кого есть амбициозные идеи. Это отличное место для экспериментов, чтобы воплотить свою мечту и идею в реальность.





Айдана Даулбаева, 26 лет, город — Алматы, студентка, @____a.d

О выборе вуза

Мне всегда нравились инновации и технологии. Во время учебы в Назарбаевском Университете я работала в исследовательской лаборатории. Потом меня унесло в сферу Product Design — это о том, как инженерия создает реальные продукты.

Сразу после окончания университета я начала поиск магистратуры по этой специальности. Она только набирает обороты. И пока мало программ, которые дают нужные знания. Я хотела изучить весь процесс создания продукта, чтобы там было немного от инженерии, бизнеса и дизайна.

Такая специальность была в MIT, но изначально мне казалось, что туда сложно поступить. Поэтому я подала в second-tier университеты в Америке и даже поступила, но осталась в Казахстане из-за работы. Затем переехала в Сан-Франциско, где встретила талантливых ребят со степенями от Harvard University, MIT, Stanford University. Поняла, что это такие же люди, что мы делаем похожую работу. Поэтому в прошлом году решила целенаправленно подать заявки в лучшие вузы.

В MIT делают упор на науку и предпринимательство — это те вещи, которые я искала.

О поступлении

Пакет документов в MIT состоит из рекомендательных и мотивационных писем, сертификатов GRE, TOEFL или IELTS. В прошлом году процесс отличался — из-за пандемии нам не нужно было сдавать результаты тестов, это сэкономило мне время.

Процесс поступления должен начинаться за пару лет. Нужно понимать, что необходимо сделать, чтобы быть интересным вузу. Иметь достижения, результаты, опыт работы, которым можно поделиться с приемной комиссией.

В мотивационном письме требуется рассказать, чем ты будешь заниматься в будущем. Меня это всегда вводило в ступор, но я составила один из вариантов своего вероятного будущего и уверенно рассказала о нем в эссе.

Подача документов начинается за год до начала обучения и заканчивается в январе. Ближе к марту прошло собеседование. На нем не было типичных вопросов. Первое, что спросили у меня: «Представь, что ты дерево. Опиши свои чувства».

Приемная комиссия сначала рассматривает документы, затем смотрит на эссе и проводит интервью. На каждом этапе вы должны показать себя с лучшей стороны, иначе до следующей ступени просто не дойдете.

Об особенностях обучения

MIT ориентирован на прикладную составляющую обучения. Слоган университета: Mind and Hands, это чувствуется везде. Любой предмет будет не о теории, а о том, как ее применять в реальном мире.

В MIT много лабораторий, где каждый может сделать что-то реальное. Ребята здесь создают разные вещи: от велосипедов до разных устройств. Это круто.

Преподаватели стараются узнать своих студентов. Многие требуют приносить табличку с именем и фамилией. За участие в лекциях, комментариях и рефлексии ставятся баллы. Для преподавателя важно, чтобы студенты были не просто безымянными участниками процесса, а вовлекались в него. После лекций можно легко подойти, спросить, если что-то не понял, пригласить на кофе.

Здесь можно посещать любые лекции, даже если ты на них не зарегистрирован. К примеру, я беру предмет по урбанистике, хотя она не связана с моей специальностью. Такое посещение отражается в дипломе.

Мне сложно соблюдать work-life balance. Учеба занимает много времени, требует полной отдачи.

Об атмосфере

Атмосфера в MIT оживленная, здесь постоянно происходят ивенты, конференции. Существует около 500 студенческих клубов. Много международных студентов, у каждой национальности есть свой клуб.

Студенты MIT разносторонние. Обстановка креативная, люди знают свои цели и двигаются к ним. Любопытство и жажда знаний проскальзывают везде.

В Бостоне сейчас тепло, но зимой бывает холодно. В городе микс студентов из разных стран, среди которых не чувствуешь себя чужаком. Здесь другая культура, продукты и интересы, но в то же время есть и общее — тяга к знаниям и инновациям. Это объединяет людей, помогает им быстрее найти общий язык.

Как повлиял университет

За месяц учебы в университете я улучшила навыки командной работы, мне легче находить общий язык с людьми, у которых разный бэкграунд.

MIT — хороший вуз, он дает большие возможности для будущего. Рекомендую поступать всем, ведь здесь сердце технологий и инноваций всего мира. Сюда тяжело поступить, но это стоит того.