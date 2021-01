Я учился в University of Michigan. О ночевках в библиотеке, необычных экспериментах и сложных экзаменах

Нуржан Мукашев, 36 лет, Новый Орлеан, США, докторант в Tulane University, linkedin





О выборе университета





На момент подачи документов на программу магистратуры главной целью для меня было получение качественных и конкурентных знаний по моей специальности. Я уже изучал требования для магистров по специальности «общественное здравоохранение» на примере John Hopkins University, который стал для меня ориентиром такого образования.

Вузы я подбирал на основании топовых программ по данным рейтинга U.S. News & World Report. На тот момент программа Health Policy & Management Мичиганского университета была первой среди аналогичных программ в США и Канаде.

Кроме University of Michigan я также подал документы в несколько других вузов из этого списка. По итогам конкурса прошел в Мичиган и Emory University.

Выбирал по многим параметрам: сроки обучения, количество кредитных часов для получения степени, возможность подработки во время учебы и даже климат. Решающим фактором при выборе Мичиганского университета стал личный опыт посещения вуза, где я смог пожить в Энн-Арборе, поговорить с профессорами и студентами, посидеть на лекциях, посетить библиотеки.

О поступлении





При поступлении в магистратуру в США нужно четко понимать, зачем вам нужны получаемые в вузе знания и как степень магистра пригодится вам через пять лет. Рекомендую сделать план профессионального развития, четко прописать, где вы хотите оказаться через несколько лет. С этим пониманием проще вести диалог со своим эдвайзером и подавать заявки на гранты.

Необходимо сдать языковой тест и профильный тест GRE, предоставить рекомендательные письма, написать эссе-обоснование. Полезно в своем эссе указать, какой профессиональной темой вы интересуетесь, с кем из профессоров хотели бы поработать.

Требования отдельных программ будут отличаться, поэтому важно подробно изучить веб-сайты вузов.

Об особенностях обучения





Большим преимуществом Мичигана для меня стала философия Leaders & Best — быть лидерами в своем деле и отдавать лучшее сообществу.

Большим преимуществом Мичигана для меня стала философия Leaders & Best





Обучение было сложным. У профессоров высокие требования к студентам, а сами обучающиеся очень конкурентоспособны. Все эти факторы заставляют тебя выходить за рамки собственных возможностей. Не зря Мичиганский университет называют Гарвардом Среднего Запада.

При этом высокие стандарты образования и профессионального развития делают выпускников Мичигана немного идеалистами и перфекционистами. Это иногда мешает работе в среде с низкими требованиями. Кроме этого в Мичигане холодно зимой, что может отпугнуть тех, кто привык к теплому климату.

Об атмосфере University of Michigan Ann Arbor





Студенческая жизнь в Мичиганском университете не сильно отличается от жизни в других вузах США. Атмосфера дружелюбная, располагает к учебе.





Особенность университета — традиционное соперничество с Ohio State University. Этому противостоянию более 100 лет

Приятно, что выпускников University of Michigan можно встретить везде: от южных штатов США до Казахстана и Южной Африки. Они зачастую являются ведущими специалистами в своей области или занимают топовые должности в организациях. Также они любят носить брендовые цвета и символику вуза. При встрече мы приветствуем друг друга словами Go Blue! или Go Maze!.

Как повлиял университет





Мичиган научил меня отвечать на сложные вопросы, добиваться целей и постоянно учиться у других. Поэтому всем, кто хочет получить качественное образование мирового уровня, приобрести друзей на всю жизнь, советую поступать в этот университет.

Если вы решите учиться в Мичигане, будьте готовы много заниматься в библиотеке, соревноваться с однокурсниками за первенство в предметах, а также болеть за университетскую команду Wolverines.

Ардак Койшыбаев, 29 лет, контроль качества — трубопроводы, linkedin





О выборе университета





В 2010 году я подал заявку на получение государственной стипендии «Болашак» и стал ее обладателем.

Первым шагом была языковая школа. Нам было предложено пять вариантов, и многие из моих друзей-стипендиатов подали заявки в Лос-Анджелес. Я тоже поехал туда. Стипендия позволяла нам изучать язык в течение года. В этот период мы должны сдать экзамен TOEFL и пройти отбор хотя бы в один университет.

Поскольку моей специализацией была аэрокосмическая инженерия, я искал вузы, которые предлагали хорошие программы в этой области. Мы изучали рейтинги университетов, обсуждали, куда подать документы. Пользовались сайтом usnews.com. Мичиганский университет стоял на втором месте в аэрокосмической сфере и входил в топ-20 лучших высших учебных заведений мира по версии QS. Также я обнаружил, что один из лучших аэрокосмических инженеров Келли Джонсон и команда «Аполлона 15» окончили этот университет. Эта история меня вдохновила, и я решил поступать туда.

На мой выбор также повлияла погода в штате. Мне понравился климат Лос-Анджелеса, там солнечно и тепло. Но я вырос в Центральном Казахстане, где есть лето, весна, осень и зима. Я люблю смену обстановки, поэтому хотел переехать туда, где мог бы ощущать все четыре сезона.

О поступлении





Как только я получил требуемые баллы по TOEFL, подал документы в восемь университетов. Первые пять входили в топ-5 лучших в области аэрокосмической техники. Оставшиеся три были более низкого уровня. Я подал туда документы на всякий случай. Среди восьми выбранных Мичиганский университет был для меня приоритетным.

В США, если вы хотите увеличить шансы на поступление, существуют дополнительные системы тестирования. Одна из них — SAT. Я сдавал этот тест три раза, чтобы в совокупности с TOEFL у меня было хорошее портфолио и результаты. Но за каждую попытку надо платить.

В первый раз я пошел на SAT, чтобы познакомиться с тестом, получить опыт. С математикой справился легко, но письменная часть далась мне тяжело. В итоге даже после трехкратного прохождения этого тестирования я не получил результата, на который рассчитывал. Мне помогло, что, когда вы подаете заявку на получение степени STEM, приемная комиссия берет во внимание результаты вашей математической части. Поскольку я подавал документы на инженерную программу, высокие баллы по математической части увеличили мои шансы на поступление.

Поэтому, если вы хотите поступить в хороший университет, вам понадобятся высокие баллы по TOEFL и SAT, а также грамотно написанное эссе.

Об особенностях обучения





Первое, что меня поразило — это то, что на экзаменах никто не списывает. В университете есть кодекс чести. В первый день вы подписываете бумагу, в которой говорится, что все задания, которые вы выполняете — это ваши собственные решения, вы обязуетесь не списывать на экзаменах.





Еще одной особенностью обучения было то, что каждая задача — это не случайное задание, а вопросы, примеры из реальной жизни. Например, когда мы изучали дифференциальные уравнения в математическом анализе, одна из задач была связана с городскими белками. Все это может показаться странным, но для описания популяции белок существовали дифференциальные уравнения. Поскольку многие люди их подкармливали, а хищных животных почти не было, их число быстро росло. Биологи обнаружили, что их количество увеличивалось по определенному уравнению. На экзамене нам нужно было выяснить предполагаемую численность городских белок через 10 лет.

Все вопросы и задачи были логичными и осмысленными. Думаю, наша образовательная система тоже должна научиться вовлекать детей в математику и физику, предлагая им примеры из жизни.

Подавляющая часть инженерных классов представляет собой лаборатории. В университете не было привычных скучных экспериментов. Например, для сдачи предмета Engr 101 нам нужно было построить настоящий летающий дирижабль. Все лаборатории были вовлечены в проектирование и строительство. Это было непросто.

Мы создали команду из четырех человек и строили дирижабль в течение семестра, а в самом конце у нас был турнир. Команда-победитель получала наивысший балл. В процессе подготовки мы научились проектировать в программном обеспечении Solidworks, создали систему управления и так далее. Весь процесс обучения был настолько интересен и насыщен, что мы получали от учебы сплошное удовольствие, были полностью вовлечены в процесс.

Профессора в Мичиганском университете и в США больше похожи на ваших друзей, чем на учителей. Они могут пригласить вас пообедать в университетской столовой, или вы можете пригласить их. Если вы хорошо ладите со своим профессором, он даже может пригласить вас к себе домой на ужин.

Профессора в Мичиганском университете и в США больше похожи на ваших друзей, чем на учителей





Библиотеки в университете открыты 24/7. Если вы задерживаетесь допоздна, можете попросить раскладушку и вздремнуть прямо там. На это никто не обратит внимания. В середине семестра и во время сессии в библиотеке ночует много студентов. Там также есть игровая комната, которая оснащена всеми возможными платформами: от старых конструкций 80-х годов до современных PlayStation. Если вы устали, можно пойти и повеселиться с одногруппниками.

Единственный недостаток учебы в Мичиганском университете — это объемные и трудные домашние задания. Из-за того, что учебный процесс интенсивный, у студентов не много свободного времени на развлечения и личную жизнь.

Об атмосфере University of Michigan Ann Arbor

В университете много обучающихся, вы всегда сможете найти единомышленников и друзей. По традиции в начале нового учебного года проходит ярмарка студенческих сообществ и ассоциаций. Есть объединения политиков, инженеров, астрономов, радиотехников, хакеров, программистов и другие. На первом курсе я присоединился к астрономической группе и иногда принимал участие в ее собраниях. Однажды меня пригласили на мероприятие «Астрономия на пляже». Оно проходило вблизи отдаленного озера в Мичигане, там собралось много людей с телескопами. Все устройства были разными: от маленьких до огромных, к которым нужно подниматься по лестнице. Так что жизнь в кампусе яркая и интересная.

Я жил в небольшом городке Анн-Арбор. В самом сердце леса. Вы окружены природой, вокруг зелень и свежесть. Когда я впервые приехал в Анн-Арбор, прямо рядом со своей квартирой я увидел оленей, которые ели траву. Зайдя на балкон, заметил много белок. Рядом с квартирой был небольшой пруд, в котором плавали утки и гуси. Когда у меня болела голова или я чувствовал утомление от учебы, то гулял по кампусу и наслаждался свежим воздухом.

Как повлиял университет





Я понял, что задачи в группе решать легче, чем в одиночку. В Казахстане мы привыкли работать самостоятельно, чтобы опередить соперников и заработать лучшую оценку. Но в США профессора просят вас работать сообща. Первое время это давалось мне тяжело. Но мои одногруппники собирались командами и искали решение вместе, а если один студент не понимал, что нужно делать, все пытались ему помочь. На мой взгляд, успех американской образовательной системы заключается в коллективном обучении. Они учат детей тому, что работать в группе лучше, чем в одиночку, что люди могут вместе совершать замечательные вещи.

В университете есть практика под названием cheat-sheet. На большинство экзаменов нам позволяли принести небольшую заметку об уравнениях и формулах. А на некоторых экзаменах можно было сидеть с открытым учебником. Но даже несмотря на эти подсказки, задачи были трудными. Приходилось использовать полученные знания из разных тем и объединять их для поиска ответа. Нас учили понимать основную концепцию, уметь задавать вопросы и знать, где искать информацию.

Думаю, главное, что дал мне университет — это знания о том, как грамотно добывать нужные сведения, быть эффективным в учебе. Мичиганский университет показал мне, что образование может быть приятным и интересным, а не тяжелым и скучным.