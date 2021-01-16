Я учился в Boston University. 4 истории об обучении в частном исследовательском вузе в США

Алия Кетебаева , город — Нур -Султан , hospitality management, @aliyakb

О выборе университета и поступлении





Я хотела учиться по специальности Management in hospitality. И при выборе вуза и города учитывала все факторы: состав профессоров и их опыт, репутация университета, учебная программа, возможность практики, безопасность. Всем этим критериям соответствовал Бостонский университет.

Перед тем как подать заявку на обучение, я изучила все, что писали выпускники этого университета по моей программе, прочитала требования к кандидатам. Когда у меня возникали вопросы по поводу тех или иных документов, сразу связывалась с директором программы. Он в тот же день давал полный развернутый ответ.

Мой совет поступающим: изучить портфолио профессоров, найти студентов, окончивших эту специальность, например, в LinkedIn, связаться с ними и задать интересующие вас вопросы касательно качества образования и других аспектов.

Об особенностях обучения





Школа менеджмента в сфере гостеприимства или School of Hospitality Administration Бостонского университета делает упор на практическую часть обучения. Программа поделена на три семестра: первый и второй — это обучение в университете, а третий — стажировка в любом отеле на территории США или за их пределами. Стажировка может быть оплачиваемой и бесплатной, все зависит от того, как ты проявишь себя на собеседовании. На территории США с визой F1 разрешено работать только при университете, но программа Школы менеджмента в сфере гостеприимства предусматривает учебную практику для обладателей визы F1.





При школе есть карьерный центр Marriott, который помогает составить резюме и найти стажировку.

Все профессора школы добились успехов в отрасли отельного или ресторанного бизнеса. Они интегрируют свой опыт и знания в процесс обучения. Профессора часто приглашают на занятия спикеров, которые прямым образом связаны со сферой гостеприимства и охотно делятся своим опытом.

Об атмосфере





Во время обучения нам давали разного рода проекты. Один из них заключался в том, чтобы составить маркетинг-план для улучшения продаж и дохода одного из ресторанов Бостона. В этом проекте профессор поделил нас на команды из четырех-пяти человек. Моя состояла из студентов из разных стран. Во время работы было важно учитывать, что все люди разные, со своим опытом, культурой, темпераментом. Подобный опыт закаляет студентов, развивает лидерские качества.

Бостон — идеальное место для обучения в сфере гостеприимства







Что дал университет





Школа менеджмента в сфере гостеприимства Бостонского университета дает много рекомендаций студентам, делится всеми своими знаниями, чтобы они достигали высот в отрасли.

Бостон — идеальное место для обучения в сфере гостеприимства. Это город крупного туристического направления с множеством возможностей для поиска работы.

Тимур Омашев, 34 года, партнер, департамент консалтинга, KPMG





О выборе университета и поступлении





Я учился в университете по программе «Болашак». Пробовал поступить за рубеж на программу бакалавриата, но не прошел. Поэтому принял решение попробовать свои силы в магистратуре. Сначала поступил на языковые курсы в Техасский университет в Остине. Во время обучения подавал заявки в разные университеты на программы магистратуры по экономике. Получил около пяти приглашений. Выбрал Бостонский университет, так как там была сильная программа, а обучение должно было длиться год.

Процесс поступления стандартный. Я сдавал TOEFL, GRE, собирал рекомендательные письма. Рекомендую готовиться ко всем экзаменам заранее, потому что сейчас для этого есть все возможности. Важно понять, чем вы хотите заниматься в будущем. И, исходя из этого, подбирать наиболее подходящую программу.

Об особенностях обучения





Главная особенность — уровень подготовки студентов. В Бостонском университете собираются умные ребята со всего мира. У нас была интернациональная группа: студенты из Китая, России, Турции, стран Латинской Америки и Европы. У многих из них уже был опыт работы в крупных компаниях. Было интересно с ними общаться и взаимодействовать.

Процесс обучения построен на самостоятельности студентов





Процесс обучения построен на самостоятельности студентов. Многие преподаватели — выпускники топовых университетов. Они готовы ответить на все вопросы, но вы должны уметь самостоятельно обрабатывать большое количество информации. Все зависит от дисциплины и подхода к обучению. Нет времени на то, чтобы медленно вливаться в учебный процесс, потому что он идет достаточно интенсивно.

Об атмосфере





Бостон — академическая столица. Помимо Бостонского университета там находятся Гарвард, MIT и другие хорошие вузы. Поэтому здесь высокая конкуренция между преподавателями и студентами.





Многие здания университета старинные, но располагаются вдоль улиц. То есть кампус интегрирован в город. Он находится на берегу реки Чарльз, где часто прогуливаются студенты.

Особенность американских университетов в том, что они хорошо оснащены с технической точки зрения. В университете есть несколько библиотек, лаборатории для исследований.

Что дал университет





У меня была возможность обучаться у лучших преподавателей, конкурировать с людьми со всего мира. Я научился системно подходить к учебе и работе. Когда вернулся в Казахстан и устроился в одну из компаний Big4, помимо технических знаний мне помогли навыки правильной организации работы.

У меня появились знакомые в разных странах. В университете я также приобрел друзей, с которыми до сих пор поддерживаю близкие отношения.

Мадина Мухамбетжанова, 30 лет, Market Specialist, @ madinamg









О выборе университета и поступлении





Я стала стипендиатом программы «Болашак» для получения степени бакалавра по специальности «машиностроение» — mechanical engineering — в 2010 году. В то время стипендиатам давали возможность подтянуть уровень английского языка на языковых курсах продолжительностью от шести месяцев до полутора лет. Поэтому нас изначально распределяли по языковым школам, а подготовка и поступление в университеты происходили уже во время обучения. Все стремились попасть на языковые курсы в больших городах: Нью-Йорк, Майами или Бостон. Мне повезло попасть на курсы при Бостонском университете. За год проживания и обучения там я влюбилась в Бостон, в его динамичную студенческую атмосферу, баланс городской жизни и студенческого городка, природу. Поэтому я рассматривала вузы, которые находились там. Поступить в Гарвард или MIT не удалось, а с Бостонским университетом мне повезло.

По моему мнению, важно тщательно подготовиться. Многие из нас — прокрастинаторы, которые все делают в последнюю минуту. А хорошее эссе, высокие баллы по SAT и TOEFL требуют дисциплины и подготовки. Важно быть активным в школе и иметь хороший бэкграунд, грамотно это преподнести.

Об особенностях обучения





Преимущества университета — в сильном преподавательском составе, богатой ресурсами лаборатории и расположении. Вуз находится в городе, который является академической столицей США. Для активных, любопытных и жаждущих знания людей в Бостонском университете есть все: преподаватели, которые готовы после уроков объяснить материал еще раз и ответить на все вопросы, лаборатории, при которых действующие коммерческие компании проводят свои испытания, большое количество студенческих сообществ и организаций на любой вкус, фитнес-центр со своей танцевальной студией, скалодромом и олимпийским бассейном.





Недостатком для меня стало большое количество студентов, обучающихся в университете — более 30 000. При таком объеме удается создать нетворк только среди своего направления, например, среди инженеров.

Об атмосфере





Я слышала утверждение среди американцев, что в Бостонский университет поступают дети богатых родителей, которые не смогли поступить в Гарвард. Бостонский университет — частный, один из самых дорогих вузов в Штатах.

Вуз находится в академической столице США







Что дал университет





Годы моего обучения в Бостонском университете — одни из моих самых ярких, насыщенных и жизнеутверждающих. Они повлияли на мою дальнейшую жизнь, я обрела там близких друзей. Имя университета помогает пройти скрининг при отборе на работу среди огромного количества других резюме.

Американские вузы славятся своими ресурсами и возможностью реализоваться. Рекомендую пораньше понять, чем вам интересно заниматься по жизни, чтобы полностью реализовать свой потенциал.

Гаухар Тергемесова, 30 лет, город — Алматы, проектный инженер, @ gaukhar_smile





О выборе университета и поступлении





В Бостонский университет я изначально приехала на курсы английского языка по программе «Болашак». Когда пришло время решать, в какой вуз подавать документы, я советовалась с профессорами и друзьями, которые уже учились в топовых местах, сравнивала учебные планы, местоположение и дополнительные возможности для студентов. В итоге выбрала шесть вузов и прошла в четыре из них.

Преимущество BU перед другими университетами было в том, что он находился в центре Бостона. Это открывало возможность изучить культуру города и Северо-Восточной Америки в целом. Штат Массачусетс — один из первых, куда иммигрировали первые поселенцы из Европы. Поэтому здесь можно посетить места, где зарождалась история страны.

Также университет предлагает всевозможные программы для развития студентов, в том числе обучение за рубежом. Например, на втором курсе я прошла отбор и поехала в Германию.

Для поступления в любой вуз США нужно стать IELTS или TOEFL и SAT. Некоторые учреждения могут потребовать SAT-2. Например, я сдавала физику и математику-2, так как поступала на специальность Electrical Engineering. Затем нужно заполнить Common Application и написать мотивационное эссе.

Для улучшения своего разговорного английского при подготовке я часто общалась с местными студентами. Благодаря им научилась имитировать американский акцент и использовать местный диалект.

Об особенностях обучения





Бостон известен тем, что в городе и в соседних населенных пунктах высокая концентрация университетов и колледжей — больше 100. А Бостонский университет известен потому, что именно там Александр Грэм Белл изобрел телефонный аппарат, а Мартин Лютер Кинг получил научную степень.

Бостон известен тем, что в городе и в соседних населенных пунктах высокая концентрация университетов и колледжей





Университет постоянно расширяется, появляются новые здания и лаборатории. А студенты часто слышат, что тот или иной профессор был удостоен Пулитцеровской премии или был назван лауреатом Нобелевской премии. В департаменте инженерии, где я училась, постоянно разрабатывались и изобретались проекты для разных целей. Например, один из профессоров получил награду за изобретения в сфере инженерии. Он придумал голубую светодиодную лампу, которая сейчас широко используется в сфере электроники. У нас была возможность участвовать в таких проектах в качестве ассистентов.

Об атмосфере





Бостонский университет — один из наиболее международно насыщенных. Собирает студентов из разных уголков мира. Во время моего обучения он входил в топ-20 вузов с наиболее разнообразным составом студентов.





В университете много креативных студентов. Это заметно, когда ты проходишь вдоль кампуса и мимо департаментов искусства и музыки. Культура спорта в университете также развита, хоккейный клуб считался сильным в округе.

Студента BU можно узнать издалека. На нем обязательно будет что-нибудь с талисманом университета — это черно-белый терьер. Еще многих студентов Бостона можно узнать по синей бейсболке с буквой B — символ бейсбольной команды Red Sox.

В каждом университете есть система поддержки выпускников. Например, уже после окончания вуза, когда я жила в Пекине, со мной связался департамент по работе с выпускниками. Меня пригласили на нетворкинг-мероприятие для выпускников, где я познакомилась с людьми, которые работают в лидирующих международных компаниях.

Что дал университет





Университет воспитал меня, мое становление как личности произошло именно там. Я научилась тайм-менеджменту, так как совмещала учебу с работой на кампусе.