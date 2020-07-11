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Я работаю в Иннополисе. О месте в Татарстане, где сосредоточены новые технологии
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Сегодня в 14:50

Я работаю в Иннополисе. О месте в Татарстане, где сосредоточены новые технологии

Александр Борисов, город — Иннополис, Казань, руководитель центра разработки X5, выпускник магистратуры Университета Иннополиса


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О переезде


Первый раз я приезжал в Иннополис в качестве докладчика на форум. Тогда нас привезли автобусами, и в городе было только одно большое здание. На тот момент здесь все напоминало Сколково. Потом я несколько раз приезжал сюда по работе.

В 2016 году жена с коллегами поехали на экскурсию в Иннополис. Нам понравился город, спортивный центр, благоустройство жилого комплекса. Тогда мы готовы были переезжать.


О компании


Я работал по совместительству в «IT-парке» и был генеральным директором своей компании, но задумывался о том, что хочу пойти учиться. Поступил в Университет Иннополиса на направление «управление разработкой ПО». И параллельно отправил резюме в несколько компаний. В итоге меня позвали работать в компанию, и пригласили в университет.

Первые полгода были в таком темпе: утром в университете, с пар — на работу в офис, и в шесть-семь часов вечера я возвращался в университет. MSIT — программа, где многое завязано на коммуникации людей, и у меня получалось коллаборировать.

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Позже со мной связались Х5 и сказали, что я прошел собеседование. X5 Retail Group — мультиформатная продуктовая розничная компания, управляет магазинами нескольких торговых сетей.

Для крупных компаний большая сложность найти в Иннополисе не программиста, а управленца. На тот момент у меня был опыт своего бизнеса, базовое программистское образование и магистратура в области управления.


Об условиях для работы


Я перешел в компанию-лидера, и для меня это хороший опыт. Здесь уже другое отношение к рискам, деньгам и к тому, как считается эффективность. Пока Иннополис — лучший город для развития бизнеса и стартапов в России.

В Иннополисе зарегистрировано больше 200 компаний-резидентов


Решение интересной рабочей задачи можно обсудить не только с коллегами в офисе, но и в спорткомплексе. В Иннополисе зарегистрировано больше 200 компаний-резидентов. Среди них «Cбербанк», «Барс Групп», «Яндекс», Kaspersky, Acronis, РТК Лабс, «Тинькофф», Infowatch, Cognitive Technologies.

Аля Муртазина, город — Иннополис, Казань, Chief Administrative Officer «Сорамитсу», Linkedin


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О переезде


Я давно интересуюсь робототехникой. Мое знакомство с Иннополисом началось с университета. Я познакомилась здесь с сотрудниками и по возвращении в Казань получила предложение о работе помощником администратора.

Иннополис строился и рос на глазах. Когда компания Cognitive Technologies стала резидентом Иннополиса и открыла вакансию руководителя офиса, я отправила резюме.


О компании


Cognitive Technologies — российская компания, занимающаяся разработкой и внедрением программного обеспечения. Мы руководим одним из крупных проектов компании в Иннополисе — комплексное управление закупками с использованием технологии искусственного интеллекта. Это помогает структурировать процесс любой государственной закупки в единый цикл.

Наша миссия — создавать уникальный продукт в уникальном месте


Наша миссия — создавать уникальный продукт в уникальном месте. В Иннополисе со всей инфраструктурой и возможностями делать это вдвойне приятно.


Об условиях для работы


Наш офис — самый молодой в компании. Мы сами разрабатывали дизайн-проект помещения. После работы часто ходили вместе на квесты в Казани, зимой катались на сноубордах и горных лыжах.

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Это центр деловой активности всего города. Здесь особая экономическая зона. Для резидентов и инвесторов определенные налоговые льготы. Это среда для жизни и работы — комфортное и доступное жилье и инфраструктура.

Мне здесь нравится все — крутая экосистема, новые возможности и доброжелательные люди вокруг.

Михаил Свердлов, город — Иннополис, Казань, исполнительный директор «РТК Софт Лабс»


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О переезде


Последние несколько лет я работал в Уральском банке реконструкции и развития. У меня была должность в отделе перспективных технологий и стратегического развития. Мы разрабатывали полезные решения для банка. И за успешные кейсы нас пригласили для презентации в Иннополисе.

В Иннополисе мне понравилась атмосфера, новизна и инфраструктура. Это островок европейской цивилизации, который мы давно искали с семьей.


О компании


В «РТК Софт Лабс» мы занимаемся разработкой цифровых платформ и сервисов. Из актуальных проектов выделяют биометрическую идентификацию, информационные системы для региональных органов и телемедицину. Это инновационная компания, и наши проекты направлены на то, чтобы людям было проще взаимодействовать с государством.


Об условиях для работы


В Иннополисе для компаний помимо налоговых льгот есть много преимуществ. Любая компания может легко найти сотрудников для работы.

Любая компания может легко найти сотрудников для работы


Также открыт современный университет, с которым можно постоянно сотрудничать. Есть возможность общаться с коллегами из других компаний.

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Для меня это среда жизни. У наших соседей здесь одинаковые с нами ценности. Иннополис чаще выбирают молодежь и семьи.

Мне нравится идея и концепция Иннополиса, место вокруг и сообщество людей. Здесь есть возможность пилотировать большое количество технологий. Российские компании в местных лабораториях могут создавать городские и полезные продукты.

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#технологии #it #казань #иннополис
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