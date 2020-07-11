Я работаю в Иннополисе. О месте в Татарстане, где сосредоточены новые технологии

Александр Борисов, город — Иннополис, Казань, руководитель центра разработки X5, выпускник магистратуры Университета Иннополиса
О переезде
Первый раз я приезжал в Иннополис в качестве докладчика на форум. Тогда нас привезли автобусами, и в городе было только одно большое здание. На тот момент здесь все напоминало Сколково. Потом я несколько раз приезжал сюда по работе.
В 2016 году жена с коллегами поехали на экскурсию в Иннополис. Нам понравился город, спортивный центр, благоустройство жилого комплекса. Тогда мы готовы были переезжать.
О компании
Я работал по совместительству в «IT-парке» и был генеральным директором своей компании, но задумывался о том, что хочу пойти учиться. Поступил в Университет Иннополиса на направление «управление разработкой ПО». И параллельно отправил резюме в несколько компаний. В итоге меня позвали работать в компанию, и пригласили в университет.
Первые полгода были в таком темпе: утром в университете, с пар — на работу в офис, и в шесть-семь часов вечера я возвращался в университет. MSIT — программа, где многое завязано на коммуникации людей, и у меня получалось коллаборировать.
Позже со мной связались Х5 и сказали, что я прошел собеседование. X5 Retail Group — мультиформатная продуктовая розничная компания, управляет магазинами нескольких торговых сетей.
Для крупных компаний большая сложность найти в Иннополисе не программиста, а управленца. На тот момент у меня был опыт своего бизнеса, базовое программистское образование и магистратура в области управления.
Об условиях для работы
Я перешел в компанию-лидера, и для меня это хороший опыт. Здесь уже другое отношение к рискам, деньгам и к тому, как считается эффективность. Пока Иннополис — лучший город для развития бизнеса и стартапов в России.
В Иннополисе зарегистрировано больше 200 компаний-резидентов
Решение интересной рабочей задачи можно обсудить не только с коллегами в офисе, но и в спорткомплексе. В Иннополисе зарегистрировано больше 200 компаний-резидентов. Среди них «Cбербанк», «Барс Групп», «Яндекс», Kaspersky, Acronis, РТК Лабс, «Тинькофф», Infowatch, Cognitive Technologies.
Аля Муртазина, город — Иннополис, Казань, Chief Administrative Officer «Сорамитсу», Linkedin
О переезде
Я давно интересуюсь робототехникой. Мое знакомство с Иннополисом началось с университета. Я познакомилась здесь с сотрудниками и по возвращении в Казань получила предложение о работе помощником администратора.
Иннополис строился и рос на глазах. Когда компания Cognitive Technologies стала резидентом Иннополиса и открыла вакансию руководителя офиса, я отправила резюме.
О компании
Cognitive Technologies — российская компания, занимающаяся разработкой и внедрением программного обеспечения. Мы руководим одним из крупных проектов компании в Иннополисе — комплексное управление закупками с использованием технологии искусственного интеллекта. Это помогает структурировать процесс любой государственной закупки в единый цикл.
Наша миссия — создавать уникальный продукт в уникальном месте
Наша миссия — создавать уникальный продукт в уникальном месте. В Иннополисе со всей инфраструктурой и возможностями делать это вдвойне приятно.
Об условиях для работы
Наш офис — самый молодой в компании. Мы сами разрабатывали дизайн-проект помещения. После работы часто ходили вместе на квесты в Казани, зимой катались на сноубордах и горных лыжах.
Это центр деловой активности всего города. Здесь особая экономическая зона. Для резидентов и инвесторов определенные налоговые льготы. Это среда для жизни и работы — комфортное и доступное жилье и инфраструктура.
Мне здесь нравится все — крутая экосистема, новые возможности и доброжелательные люди вокруг.
Михаил Свердлов, город — Иннополис, Казань, исполнительный директор «РТК Софт Лабс»
О переезде
Последние несколько лет я работал в Уральском банке реконструкции и развития. У меня была должность в отделе перспективных технологий и стратегического развития. Мы разрабатывали полезные решения для банка. И за успешные кейсы нас пригласили для презентации в Иннополисе.
В Иннополисе мне понравилась атмосфера, новизна и инфраструктура. Это островок европейской цивилизации, который мы давно искали с семьей.
О компании
В «РТК Софт Лабс» мы занимаемся разработкой цифровых платформ и сервисов. Из актуальных проектов выделяют биометрическую идентификацию, информационные системы для региональных органов и телемедицину. Это инновационная компания, и наши проекты направлены на то, чтобы людям было проще взаимодействовать с государством.
Об условиях для работы
В Иннополисе для компаний помимо налоговых льгот есть много преимуществ. Любая компания может легко найти сотрудников для работы.
Любая компания может легко найти сотрудников для работы
Также открыт современный университет, с которым можно постоянно сотрудничать. Есть возможность общаться с коллегами из других компаний.
Для меня это среда жизни. У наших соседей здесь одинаковые с нами ценности. Иннополис чаще выбирают молодежь и семьи.
Мне нравится идея и концепция Иннополиса, место вокруг и сообщество людей. Здесь есть возможность пилотировать большое количество технологий. Российские компании в местных лабораториях могут создавать городские и полезные продукты.