Я работаю в Иннополисе. О месте в Татарстане, где сосредоточены новые технологии

Александр Борисов, город — Иннополис, Казань, руководитель центра разработки X5, выпускник магистратуры Университета Иннополиса





О переезде



О компании



Об условиях для работы

В Иннополисе зарегистрировано больше 200 компаний-резидентов

Аля Муртазина, город — Иннополис, Казань, Chief Administrative Officer «Сорамитсу», Linkedin

О переезде



О компании

Наша миссия — создавать уникальный продукт в уникальном месте



Об условиях для работы

Михаил Свердлов, город — Иннополис, Казань, исполнительный директор «РТК Софт Лабс»





О переезде



О компании



Об условиях для работы

Любая компания может легко найти сотрудников для работы

Тогда нас привезли автобусами, и в городе было только одно большое здание. На тот момент здесь все напоминало Сколково. Потом я несколько раз приезжал сюда по работе.Нам понравился город, спортивный центр, благоустройство жилого комплекса. Тогда мы готовы были переезжать.Поступил в Университет Иннополиса на направление «управление разработкой ПО». И параллельно отправил резюме в несколько компаний. В итоге меня позвали работать в компанию, и пригласили в университет.MSIT — программа, где многое завязано на коммуникации людей, и у меня получалось коллаборировать.X5 Retail Group — мультиформатная продуктовая розничная компания, управляет магазинами нескольких торговых сетей.На тот момент у меня был опыт своего бизнеса, базовое программистское образование и магистратура в области управления.. Здесь уже другое отношение к рискам, деньгам и к тому, как считается эффективность. Пока Иннополис — лучший город для развития бизнеса и стартапов в России.В Иннополисе зарегистрировано больше 200 компаний-резидентов. Среди них «Cбербанк», «Барс Групп», «Яндекс», Kaspersky, Acronis, РТК Лабс, «Тинькофф», Infowatch, Cognitive Technologies.Мое знакомство с Иннополисом началось с университета. Я познакомилась здесь с сотрудниками и по возвращении в Казань получила предложение о работе помощником администратора.Когда компания Cognitive Technologies стала резидентом Иннополиса и открыла вакансию руководителя офиса, я отправила резюме.Мы руководим одним из крупных проектов компании в Иннополисе — комплексное управление закупками с использованием технологии искусственного интеллекта. Это помогает структурировать процесс любой государственной закупки в единый цикл.В Иннополисе со всей инфраструктурой и возможностями делать это вдвойне приятно.Мы сами разрабатывали дизайн-проект помещения. После работы часто ходили вместе на квесты в Казани, зимой катались на сноубордах и горных лыжах.Здесь особая экономическая зона. Для резидентов и инвесторов определенные налоговые льготы. Это среда для жизни и работы — комфортное и доступное жилье и инфраструктура.У меня была должность в отделе перспективных технологий и стратегического развития. Мы разрабатывали полезные решения для банка. И за успешные кейсы нас пригласили для презентации в Иннополисе.Это островок европейской цивилизации, который мы давно искали с семьей.Из актуальных проектов выделяют биометрическую идентификацию, информационные системы для региональных органов и телемедицину. Это инновационная компания, и наши проекты направлены на то, чтобы людям было проще взаимодействовать с государством.Любая компания может легко найти сотрудников для работы.. Есть возможность общаться с коллегами из других компаний.У наших соседей здесь одинаковые с нами ценности. Иннополис чаще выбирают молодежь и семьи.Здесь есть возможность пилотировать большое количество технологий. Российские компании в местных лабораториях могут создавать городские и полезные продукты.