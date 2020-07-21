Я работаю в Danone. 3 истории людей о том, как построить карьеру в международной компании

Андрей Романюк, город — Бухарест, директор по маркетингу
О себе
Я окончил Львовский национальный университет по специальности «международная экономика». Сейчас работаю в качестве маркетинг-директора компании Danone в Румынии, Болгарии и странах Адриатики.
О карьере в Danone
Моя карьера в Danone началась семь лет назад, когда я пришел на позицию маркетинг-менеджера в Украине. Процесс отбора был стандартный. Надо было пройти несколько этапов интервью с руководителями направлений.
В Украине я отвечал за детскую категорию: бренды «Растишка», «Смешарики». В мои задачи входила разработка стратегии продвижения этих брендов в стране. Мы запускали успешные промо, например, когда дети могли обменять игровую валюту от бренда на реальные покупки в детском магазине. Также я запускал в стране бренд «Маша и Медведь», благодаря которому мы получили лидерство в детском сегменте.
Через полтора года меня перевели в центральный офис Danone во Франции. Там я был глобальным маркетинг-менеджером по инновациям. Отвечал за разработки и внедрение инноваций по всем мире. Один из проектов — запуск упаковки Pouch на территории Европы, Латинской Америки, стран СНГ.
После этого мне поступило предложение поработать в качестве директора по маркетингу в странах Центральной Азии. Я принял это предложение, потому что задачи показались мне интересными и амбициозными. Я проработал в Казахстане два года. А месяц назад меня назначили директором по маркетингу компании Danone в Румынии, Болгарии и странах Адриатики. Теперь полностью отвечаю за стратегию развития бренда в этом регионе.
Об особенностях работы
Компания Danone — лидер в своем сегменте. Она дает возможность работать с сильными глобальными брендами, у которых есть история.
Мне нравится подход к организации работы. Danone — большая компания, но она быстрая и гибкая. Предпочтение всегда отдается проектам, которые важны для бизнеса. Мы можем что-то пробовать, тестировать. Компания дает возможность проявлять инициативу, запускать проекты, совершать ошибки, делать выводы. Мы можем действовать локально на основе глобального опыта, внедрять инновации в разных регионах.
Важное преимущество — мы продаем полезные продукты
Важное преимущество — мы продаем полезные продукты, которые помогают людям быть здоровыми. Я горжусь, что приношу пользу.
Также мне нравятся люди, которые работают в Danone. Я побывал во многих филиалах компании по всему миру. Члены нашей команды действительно делают все, чтобы запланированные проекты реализовались наилучшим образом.
Один из больших уроков, который я получил в компании — не нужно бояться своих ошибок. На них можно учиться, если делать правильные выводы.
О планах
В Danone много возможностей для развития. Главная задача сейчас — войти в курс дела на новом рынке, посмотреть, что мы можем сделать здесь.
Роман Петров, город — Алматы, менеджер по производству
О себе
Я окончил Алматинский технологический университет по специальности «технологические машины и оборудование». После окончания учебы работал на производственном предприятии Eurasian Food Corporation. Затем меня пригласили в Danone.
О карьере в Danone
Я пришел в компанию Danone на позицию оператора четвертой категории. За три года работы меня перевели сначала на третью, а потом на вторую категорию.
Через три года меня назначили на должность Shift Supervizor — начальника смены. Я проработал на этой позиции до марта 2019 года.
Сейчас занимаю позицию менеджера по производству.
Об особенностях работы
Преимущества компании можно перечислять долго. Но больше всего я ценю Danone за то, что здесь большое внимание уделяется сотрудникам. У нас есть возможности для развития, обучения, карьерного роста. Также мы можем поработать в филиалах компании в других странах.
В компании Danone большое внимание уделяется сотрудникам
Работая здесь, я чувствую заинтересованность руководства, ни один сотрудник не остается без внимания.
О планах
В планах активно расти и развиваться. Следующей ступенью будет должность директора.
Гаухар Сеилова, 23 года, город — Алматы, младший бренд-менеджер, @gaukhar_seiil
О себе
Я училась в Казахском национальном университете им. Аль-Фараби по направлению «маркетинг». Уже в университете точно знала, что хочу этим заниматься, работать в крупной международной компании.
Теперь я младший бренд-менеджер в компании Danone. Занимаюсь продвижением детских брендов: «Растишка» и «Френдики», а также «Даниссимо» и «Актуаль».
О карьере в Danone
На четвертом курсе университета я начала поиск работы. В тот момент компания Danone искала стажера в команду маркетинга. Я знаю эту компанию с детства, во время учебы в университете изучала кейсы бренда во время проектной работы. Я отправила резюме, меня пригласили на интервью со старшим менеджером, и через неделю я вышла на стажировку. Так как меня брали на позицию стажера, у меня не было сложных кейсов и задач. Самой главной сложностью было совмещать учебу с работой, но этот режим дал толчок к развитию, я многому научилась.
После стажировки, в конце учебного года, мне предложили остаться. У меня было интервью с директором, и на основе рекомендаций от бренд-менеджеров меня приняли на работу.
Я пришла стажером, спустя полгода стала ассистентом бренд-менеджера, а еще через полгода я стала младшим бренд-менеджером. Чтобы занять следующую позицию — бренд-менеджер — мне нужно улучшить свои знания и развить навыки.
Об особенностях работы
Я ценю компанию за возможность развиваться. Мне нравится, что в сотрудников вкладываются ресурсы, для нас проводится обучение, организуются тренинги. Руководители передают нам знания и навыки, и я каждый день учусь чему-то новому. Есть тренинги по прокачке личных навыков, например, как работать в команде, как вести проекты.
Работа в международной компании дает возможность изучать глобальный опыт коллег из разных стран
Работа в международной компании дает возможность изучать глобальный опыт коллег из разных стран. Здесь уже сформирована четкая система работы, что позволяет быть еще более эффективными. Глобальные команды часто рассказывают об успешных международных кейсах. Это сильно мотивирует.
Уже в начале карьеры в компании есть возможность вести крутые проекты. Также можно подать заявку на работу в другом регионе. Чаще всего в другие страны выезжают сотрудники из отдела продаж.
Работа научила верить в себя и идти вперед — только тогда будет результат. Я поняла, что ошибки делать не страшно, но страшно, если они повторяются. Поэтому стараюсь выносить урок из каждой ситуации и становиться лучше.
О планах
В планах развиваться, занять позицию бренд-менеджера и самостоятельно заниматься продвижением брендов.