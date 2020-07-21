Я работаю в Danone. 3 истории людей о том, как построить карьеру в международной компании

Андрей Романюк, город — Бухарест, директор по маркетингу



О себе

О карьере в Danone





Об особенностях работы

Важное преимущество — мы продаем полезные продукты

О планах

Роман Петров, город — Алматы, менеджер по производству













О себе

О карьере в Danone

Об особенностях работы

В компании Danone большое внимание уделяется сотрудникам

О планах

Гаухар Сеилова, 23 года, город — Алматы, младший бренд-менеджер, @gaukhar_seiil













О себе

О карьере в Danone

Об особенностях работы

Работа в международной компании дает возможность изучать глобальный опыт коллег из разных стран

О планах

Сейчас работаю в качестве маркетинг-директора компании Danone в Румынии, Болгарии и странах Адриатики.Процесс отбора был стандартный. Надо было пройти несколько этапов интервью с руководителями направлений.В мои задачи входила разработка стратегии продвижения этих брендов в стране. Мы запускали успешные промо, например, когда дети могли обменять игровую валюту от бренда на реальные покупки в детском магазине. Также я запускал в стране бренд «Маша и Медведь», благодаря которому мы получили лидерство в детском сегменте.Там я был глобальным маркетинг-менеджером по инновациям. Отвечал за разработки и внедрение инноваций по всем мире. Один из проектов — запуск упаковки Pouch на территории Европы, Латинской Америки, стран СНГ.Я принял это предложение, потому что задачи показались мне интересными и амбициозными. Я проработал в Казахстане два года. А месяц назад меня назначили директором по маркетингу компании Danone в Румынии, Болгарии и странах Адриатики. Теперь полностью отвечаю за стратегию развития бренда в этом регионе.Она дает возможность работать с сильными глобальными брендами, у которых есть история.Danone — большая компания, но она быстрая и гибкая. Предпочтение всегда отдается проектам, которые важны для бизнеса. Мы можем что-то пробовать, тестировать. Компания дает возможность проявлять инициативу, запускать проекты, совершать ошибки, делать выводы. Мы можем действовать локально на основе глобального опыта, внедрять инновации в разных регионах.Я горжусь, что приношу пользу.Я побывал во многих филиалах компании по всему миру. Члены нашей команды действительно делают все, чтобы запланированные проекты реализовались наилучшим образом.На них можно учиться, если делать правильные выводы.Главная задача сейчас — войти в курс дела на новом рынке, посмотреть, что мы можем сделать здесь.После окончания учебы работал на производственном предприятии Eurasian Food Corporation. Затем меня пригласили в Danone.За три года работы меня перевели сначала на третью, а потом на вторую категорию.Я проработал на этой позиции до марта 2019 года.Но больше всего я ценю Danone за то, что здесь большое внимание уделяется сотрудникам. У нас есть возможности для развития, обучения, карьерного роста. Также мы можем поработать в филиалах компании в других странах.Следующей ступенью будет должность директора.Уже в университете точно знала, что хочу этим заниматься, работать в крупной международной компании.. Занимаюсь продвижением детских брендов: «Растишка» и «Френдики», а также «Даниссимо» и «Актуаль».В тот момент компания Danone искала стажера в команду маркетинга. Я знаю эту компанию с детства, во время учебы в университете изучала кейсы бренда во время проектной работы. Я отправила резюме, меня пригласили на интервью со старшим менеджером, и через неделю я вышла на стажировку. Так как меня брали на позицию стажера, у меня не было сложных кейсов и задач. Самой главной сложностью было совмещать учебу с работой, но этот режим дал толчок к развитию, я многому научилась.У меня было интервью с директором, и на основе рекомендаций от бренд-менеджеров меня приняли на работу.Чтобы занять следующую позицию — бренд-менеджер — мне нужно улучшить свои знания и развить навыки.Мне нравится, что в сотрудников вкладываются ресурсы, для нас проводится обучение, организуются тренинги. Руководители передают нам знания и навыки, и я каждый день учусь чему-то новому. Есть тренинги по прокачке личных навыков, например, как работать в команде, как вести проекты.Здесь уже сформирована четкая система работы, что позволяет быть еще более эффективными. Глобальные команды часто рассказывают об успешных международных кейсах. Это сильно мотивирует.Также можно подать заявку на работу в другом регионе. Чаще всего в другие страны выезжают сотрудники из отдела продаж.Я поняла, что ошибки делать не страшно, но страшно, если они повторяются. Поэтому стараюсь выносить урок из каждой ситуации и становиться лучше.