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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Я продолжаю быть тренером. Как зарабатывают фитнес-инструкторы и спортсмены в карантин
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Вчера в 19:50

Я продолжаю быть тренером. Как зарабатывают фитнес-инструкторы и спортсмены в карантин

Карина, @karina______t


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Фитнес-тренер в @invictusfitnesskz. Карина проводит бесплатные тренировки онлайн: ставит цели на день. Ведет блог о здоровом образе жизни, например, есть рубрики о правильных приседаниях и питании.


Алена, @alionalexa


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Персональный тренер в @banzai4me, бодибилдерша. Онлайн-тренировки можно найти в stories. Публикует различные упражнения: вакуум, разные программы и советы по питанию.


Молдир Мекенбаева, @mekenbayeva


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Обладательница коричневого пояса по джиу-джитсу рассказывает о своем питании, путешествиях и проводит онлайн-тренировки. Активно общается с подписчиками.


Александра, @alexandra_zumba


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Проводит прямые эфиры с уроками зумбы, сохраняет в сториз.


Ляман Керимова, @lilikerimova


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Ляман Керимова фитнес-тренер в @invictusfitnesskz. В аккаунте можно найти советы по питанию, тренировкам. Ляпан запустила онлайн-тренировки, где по видеозвонку три раза в неделю вы будете заниматься по индивидуальной программе.


Балдырган Асканбаева, @baldyrgan_askanbayeva


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Тренер по йоге. Каждый день на странице делится домашними заметками, где показывает, как одновременно совмещать домашние хлопоты с тренировками.

Совместно с 15 преподавателями запустили yoga giveway, где будут разыгрываться детокс-курсы, боксы с экотоварами и принадлежности для медитации.


Анна Акимбетьева, @anna2920ak


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Анна Акимбетьева — тренер клуба @worldclassalmaty. Выкладывает посты домашних тренировок, где показывает упражнения для проработки всех групп мышц. В актуальных можно увидеть расписание проекта #другойты.

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#астана #спорт #тренер #фитнес #карантин
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