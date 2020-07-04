Я продолжаю быть тренером. Как зарабатывают фитнес-инструкторы и спортсмены в карантин

Карина, @karina______t
Фитнес-тренер в @invictusfitnesskz. Карина проводит бесплатные тренировки онлайн: ставит цели на день. Ведет блог о здоровом образе жизни, например, есть рубрики о правильных приседаниях и питании.
Алена, @alionalexa
Персональный тренер в @banzai4me, бодибилдерша. Онлайн-тренировки можно найти в stories. Публикует различные упражнения: вакуум, разные программы и советы по питанию.
Молдир Мекенбаева, @mekenbayeva
Обладательница коричневого пояса по джиу-джитсу рассказывает о своем питании, путешествиях и проводит онлайн-тренировки. Активно общается с подписчиками.
Александра, @alexandra_zumba
Проводит прямые эфиры с уроками зумбы, сохраняет в сториз.
Ляман Керимова, @lilikerimova
Ляман Керимова фитнес-тренер в @invictusfitnesskz. В аккаунте можно найти советы по питанию, тренировкам. Ляпан запустила онлайн-тренировки, где по видеозвонку три раза в неделю вы будете заниматься по индивидуальной программе.
Балдырган Асканбаева, @baldyrgan_askanbayeva
Тренер по йоге. Каждый день на странице делится домашними заметками, где показывает, как одновременно совмещать домашние хлопоты с тренировками.
Совместно с 15 преподавателями запустили yoga giveway, где будут разыгрываться детокс-курсы, боксы с экотоварами и принадлежности для медитации.
Анна Акимбетьева, @anna2920ak
Анна Акимбетьева — тренер клуба @worldclassalmaty. Выкладывает посты домашних тренировок, где показывает упражнения для проработки всех групп мышц. В актуальных можно увидеть расписание проекта #другойты.