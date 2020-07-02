Я продолжаю быть музыкантом. Как, несмотря на карантин и кризис, люди продолжают творить

Группа INKI:
AYU — ведущий вокалист
AYZEN — автор песен
ASH — ведущий танцор, хореограф
AIM — вокалист, рэпер
ERA — солист
Мы стали чаще общаться с поклонниками. Мы благодарны фанатам, они самые лучшие.
Мы упорно готовимся к концертам. Например, ASH — ведущий танцор группы, лишившись привычного для него простора для танцев, выдумал кучу новых и крутых движений.
Мы записали огромное количество материала за это время, много экспериментируем.
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Дархан Джуз, музыкант, город — Алматы, @d.juzz
Мы удаленно создали клип, надеюсь, скоро выпустим.
Я написал уже две песни, и еще три в процессе.
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OSTAP, музыкант, композитор, songwriter
Я сосредоточился на своих проектах и написании песен другим артистам.
За это время я провел онлайн-квартирник на площадке «Кухня WE». Также в коллаборации с другими музыкантами выпустил шутливую песню «Кот-коронавирус».
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ТВОЯVINA, город — Москва, музыкальный дуэт, @tvoyavina_music
Мы занимаемся активной подготовкой нашей новой концертной программы, пишем новые треки. Основная коммуникация — это социальные сети, YouTube, информационные порталы, с помощью них мы и общаемся с аудиторией.
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За это время я запустила масштабное онлайн-обучение игре на гитаре.
Я улучшила свои навыки видеомонтажа — раньше я бы делегировала эту задачу, а сейчас все делаю сама.
Мы сделали интересный ролик с музыкантами из разных уголков планеты — Мексика, Канада, Уругвай, Австрия. Коллаборация с минимумом технических возможностей — настоящее творчество.
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