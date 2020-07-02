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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Я продолжаю быть музыкантом. Как, несмотря на карантин и кризис, люди продолжают творить
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Сегодня в 19:50

Я продолжаю быть музыкантом. Как, несмотря на карантин и кризис, люди продолжают творить

Группа INKI:

AYU — ведущий вокалист

AYZEN — автор песен

ASH — ведущий танцор, хореограф

AIM — вокалист, рэпер

ERA — солист

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Мы стали чаще общаться с поклонниками. Мы благодарны фанатам, они самые лучшие.

Мы упорно готовимся к концертам. Например, ASH — ведущий танцор группы, лишившись привычного для него простора для танцев, выдумал кучу новых и крутых движений.

Мы записали огромное количество материала за это время, много экспериментируем.

Подробнее здесь.


Дархан Джуз, музыкант, город — Алматы, @d.juzz

djuzz.jpg

Мы удаленно создали клип, надеюсь, скоро выпустим.

Я написал уже две песни, и еще три в процессе.

Подробнее здесь.


OSTAP, музыкант, композитор, songwriter

ostap2.jpg

Я сосредоточился на своих проектах и написании песен другим артистам.

За это время я провел онлайн-квартирник на площадке «Кухня WE». Также в коллаборации с другими музыкантами выпустил шутливую песню «Кот-коронавирус».

Подробнее здесь.


ТВОЯVINA, город — Москва, музыкальный дуэт, @tvoyavina_music

tvoyavina_music.jpg

Мы занимаемся активной подготовкой нашей новой концертной программы, пишем новые треки. Основная коммуникация — это социальные сети, YouTube, информационные порталы, с помощью них мы и общаемся с аудиторией.

Подробнее здесь.


Полина Тырина, музыкант

polina_tyrina.jpg

За это время я запустила масштабное онлайн-обучение игре на гитаре.

Я улучшила свои навыки видеомонтажа — раньше я бы делегировала эту задачу, а сейчас все делаю сама.

Мы сделали интересный ролик с музыкантами из разных уголков планеты — Мексика, Канада, Уругвай, Австрия. Коллаборация с минимумом технических возможностей — настоящее творчество.

Подробнее здесь.


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