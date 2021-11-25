Я предприниматель. 3 истории молодых бизнесменов о том, как они зарабатывают и на что тратят деньги

Сегодня открыть собственный бизнес мечтают многие молодые люди. Они задумываются о том, чтобы иметь финансовую независимость и правильно управлять своими деньгами. Вместе с банком BCC.KZ подготовили материал с успешными молодыми предпринимателями и спросили их о том, где они нашли стартовый капитал для бизнеса, какие источники дохода имеют сейчас, и на что чаще всего тратят деньги.

Енлик Тлепова, 27 лет, город — Алматы, предприниматель, специалист по социальным сетям, @enlik_t_





Про бизнес

Я маркетолог, предприниматель. Долгое время работала маркетологом в компаниях, затем открыла свое SMM-агентство. В прошлом году, во время карантина, мы с супругом запустили совместный бизнес — проект Jumsaq. У нас собственное производство в Алматы. Мы занимаемся пошивом постельного белья, пижам, продаем матрасы, подушки и одеяла. SMM-агентство пришлось закрыть, но иногда я выступаю в качестве консультанта в этой сфере.

Я не из тех людей, кто в детстве мечтал иметь бизнес. Но супруг вдохновил меня к решительным шагам в этом направлении.

В предпринимательстве меня вдохновляет свобода выбора и действий. Многим кажется, что, если у тебя есть бизнес, ты можешь постоянно путешествовать, проводить дни в кофейнях, жить без проблем и забот. Это не так. Будучи предпринимателем, работаешь даже больше, но и мотивация выше, потому что понимаешь для чего это делаешь.

Про образ жизни

Мое утро начинается с того, что мы едем в цех или на встречи. В начале недели проводим собрания с командой, проговариваем планы не неделю, мотивируем сотрудников на продуктивную работу. В цехе есть офис, где можно поработать и решить срочные дела. В выходные у нас часто проходят рабочие съемки. Поэтому работа занимает примерно 70% времени.





Я уделяю внимание здоровью. Посещаю фитнес-клуб, где хожу на плавание и йогу.

Всегда нахожу время для саморазвития. Обычно мы выбираем офлайн-мероприятия, интенсивные курсы, которые помогают за короткий срок получить новые знания. Читаем книги и другие источники.

Про доходы

Основной источник доходов — бизнес. Он покрывает основные бытовые потребности нашей семьи. Но у меня есть еще несколько источников дохода. Это консультации, два онлайн-курса по SMM, программы менторства для женщин-предпринимателей. Мы с супругом занимаемся упаковкой бизнеса, но берем подобные проекты редко. И последний источник дохода — реклама в моем личном блоге.

Про расходы

Расходы предпринимателя зависят от сферы бизнеса. Например, если вы что-то продаете, то нужно не забывать про закуп товара, аренду помещения, выдачу заработной платы. Еще расходы зависят от стадии развития бизнеса. Например, на старте бизнес требует больших инвестиций в маркетинг. В нашем случае, есть еще и такие статьи расходов как доставка, упаковка и другие.

Еще одна сфера жизни, которая требует инвестиций — это здоровье. Если ты болеешь, то все процессы в компании приостанавливаются.





Образование тоже требует вложений. На начальном этапе обучение обычно бесплатное или недорогое. Но если ты достиг определенного уровня и стал экспертом в своей отрасли, нужно более сложное и дорогое обучение. Курсы, которые мы рассматриваем сейчас, стоят от 500 000 тенге и выше. На это тоже стоит откладывать финансы.

Советы

Займитесь финансовой грамотностью. Даже если у вас есть бухгалтер или надежный партнер, базовая финансовая грамотность важна.

Здорово, если у вас есть сбережения и уверенность в завтрашнем дне. Для этого стоит откладывать хотя бы 10% от дохода.

Также рекомендую изучить и начать заниматься инвестициями.

Олжас Кожанбек, 26 лет, город — Нур-Султан, предприниматель, @olzhkozhanbek





Про бизнес

Я с пяти лет профессионально играл в хоккей. Но в 22 года моя карьера резко завершилась. Когда всю жизнь занимаешься спортом, сложно принять новую реальность и кардинально изменить образ жизни. Мне было тяжело представить, что я буду сидеть в офисе, работая на кого-то. Поэтому я загорелся идеей открыть собственный бизнес, передавать свой опыт и знания детям.

Бизнес — это не легко. Открыть школу — одно, но потом необходимо сделать так, чтобы твоя компания росла, процветала, была конкурентоспособной. Для этого нужно приложить немало усилий. Сейчас наша школа — самая популярная в столице. Люди нам доверяют.

Мне нравится, что в бизнесе все зависит только от тебя. Меня вдохновляет свобода от ограничений, когда ты сам решаешь, что будешь делать прямо сейчас.

Про образ жизни

Когда любишь свое дело, можешь работать сутки напролет. Часто я работаю без выходных, чтобы достигать результата.

Помимо работы, я провожу время с семьей. Мне нравятся спонтанные поездки в другие города, красивые природные места.





Активно занимаюсь своим развитием. Я молодой тренер, поэтому мне нужно сохранять хорошую физическую форму. Для меня важно подавать детям личный пример.

Мы с командой не стоим не месте, обучаемся, проходим мастер-классы и проводим их сами. Изучаем детскую психологию, опыт иностранных специалистов. В нашей сфере высокая конкуренция, и, чтобы быть лучшими, нужно постоянно работать над этим.

Про доходы

Лучше больше зарабатывать, чем учиться экономить. Поэтому у меня несколько источников дохода.

Основной — мой бизнес, хоккейная школа. И уже год я занимаюсь инвестициями. Вкладываюсь в криптовалюту. Третий источник дохода — мой бренд одежды olzh.kozhanbekbrand.

Про расходы





Люблю тратить деньги, но также люблю их делать. Помимо бизнеса и его развития, важная часть расходов — это семья и наши бытовые потребности.

Также всегда нужны средства на обучение.

Советы

Любому предпринимателю нужна финансовая подушка. Это страховка на случай непредвиденных обстоятельств.

У молодых предпринимателей множество возможностей, поддержку можно найти везде. Если хотите развивать свое дело, просто начните. Не рекомендую брать кредиты, но можно обратиться к хорошему инвестору, найти подходящую общественную организацию или принять участие в одном из доступных проектов.

Фариза Халиканова, 23 года, город — Нур-Султан, предприниматель, @fariza.khalikan





Про бизнес

Я в бизнесе с 19 лет. До того как стала предпринимателем, работала визажистом, но столкнулось с нехваткой качественных материалов для макияжа в Казахстане. Поэтому нашла завод и решила производить все необходимое по собственным эскизам. С этого началось производство продукции под моим брендом.

Изначально я создавала материалы только для себя и не думала, что все так сильно разрастется. Потом поняла, что не хочу останавливаться на одном продукте. На данный момент сотрудничаю с заводами России, Китая, Южной Кореи и Японии. Мы производим различные косметические аксессуары.

В прошлом году я открыла еще один бизнес. Это магазин уходовой косметики.

Путь предпринимательства привлекает меня тем, что ты постоянно сталкиваешься с чем-то новым. Каждый день находишься в потоке обучения, развития.

Про образ жизни

Мои дни насыщенные. Я веду два бизнес-проекта, у меня есть семья и ребенок. Стараюсь уделять время и себе, и семье, и работе.





Много читаю, прохожу различное обучение. У меня сильная команда, но для меня важно самой разбираться во всех бизнес-процессах и способахпродвижения.

Про доходы

У меня несколько источников дохода. Самый главный — мое производство. Мы вышли на рынок России, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. Разместились на онлайн-площадках, например, Wildberries и Wolt.

Второй источник дохода — магазин косметики Gloss.

Также меня интересуют инвестиции. Я вкладываюсь в криптовалюту.

Еще я провожу личные консультации и обучение в качестве наставника, делюсь с другими своими знаниями.

Мой стартовый капитал был совсем небольшой — около 200 000 тенге. Но сейчас бизнес разросся до многомиллионной компании. Банковские услуги — хороший источник вложений для бизнеса. Я бы с удовольствием прибегала к ним, но, к сожалению, суммы, которые предлагают банки на мой бизнес, недостаточны для меня. Поэтому я беру кредиты через своих родителей.





Про расходы

Мне как предпринимателю важно вовремя делать закуп, производить продукцию, отправлять отчеты, налоги и заработную плату.

Еще я вкладываю немалые деньги в свое обучение и развитие.

Советы

Молодым людям рекомендую завести привычку откладывать хотя бы 10% от своих доходов. Я всегда стараюсь поддерживать финансовую подушку на три месяца вперед.





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