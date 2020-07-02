Я основала свой бренд одежды. С чем сталкиваются дизайнеры и какие навыки требуются

Виктория Осока, 35 лет, город — Алматы, дизайнер, @ossoka_dsgn
О бренде
Свой бренд я создала сама. Начиная со школы, любила что-то шить и декорировать. Я получила базовые знания шитья и моделирования. Еще у меня был многолетний опыт работы стилистом.
Мне захотелось заниматься женской одеждой, делать что-то красивое, и это переросло из красоты в функциональность. У меня появилась отдельная линия для мам, так как много друзей с маленькими детьми.
О создании бренда
Я знаю много успешных брендов, которые не имеют швейного и дизайнерского образования. Поэтому, в первую очередь, нужно иметь желание заниматься этим делом. Остальное может прийти с опытом.
Я всем хотела заниматься сама. Поэтому участвую на всех стадиях создания одежды: от визуальной части до пошива. Любой человек может создать бренд, главное — желание.
Важны такие качества как упорство и труд, обязательно верить в себя и в компанию, не опускать руки в сложных ситуациях. Можно основать бренд с большим охватом аудитории, но если нет искры, то, скорее всего, ничего не получится. Если вы хотите, чтобы ваш бренд быстро стал узнаваем, то важно хорошее финансирование, не только в раскрутку, но и в оборудование, в людей.
Я ярый сторонник качества, мне нужно, чтобы было все идеально
Невозможно выделить, что важнее — материал или дизайн одежды. Если материалы некачественные, но дизайн хороший, то в итоге вещь будет выглядеть не очень. Поэтому важен дизайн и качественный материал.
Я запускаю линейку интуитивно и смотрю, пользуется это спросом или нет. В больших брендах это может быть долгим и трудоемким процессом.
Сейчас большие сложности с персоналом, со швеями. Я ярый сторонник качества, мне нужно, чтобы было все идеально. Поэтому для меня важно найти ответственных и аккуратных сотрудников, которые не затягивали бы сроки. Также сложно найти материалы. У нас пока нет такого магазина, который бы меня устраивал по цене и качеству, поэтому приходится заказывать ткани из России и Турции.
О планах
Меня вдохновляют путешествия, когда погружаешься в другую культуру. Сейчас с этим проблема, но можно ходить в горы и черпать вдохновение от природы. Это мне тоже помогает.
Планы на будущее — расширение без потери качества.
Таисия Чурсина, 30 лет, город — Ташкент, дизайнер-модельер, @taisiya_chursina
О бренде
Идея создания бренда родилась у меня давно, когда я была студенткой. Работа в других компаниях fashion-индустрии повлияла на это решение. С каждым новым заказчиком и работодателем я понимала, что хочу вкладывать в себя и в свой бренд. Так и зародилась идея. В 2016 году официально открылся небольшой шоу-рум под названием TAIS & l.
О создании бренда
Для создания бренда нужно принять это решение и четко понимать, что хотите этим заниматься — производством и созданием одежды. Нужна определенная смелость на то, чтобы решиться посвятить себя этому всецело.
Есть люди, для которых это просто бизнес, и они вкладывают в это деньги, но при этом не принимают никакого дальнейшего участия в жизни бренда, кроме как финансирования. Есть другая сторона, когда помимо вкладывания финансов вы — сердце бренда и компании. Тогда нужно образование в fashion-индустрии, опыт работы и знание всего процесса: от начального этапа разработки дизайна, шитья одежды и заканчивая его продажей.
Для раскрутки бренда много времени не требуется при условии, что у вас есть хорошая команда. Мы этим всем занимаемся сами, поэтому у нас уходит много времени.
Нужна смелость на то, чтобы решиться посвятить себя этому всецело
Для того чтобы бренд полюбился, требуется не время, а качество бренда и его запоминаемость. Над этим всем также может работать классная команда, которая может вывести бренд на новый уровень. Поэтому сегодня многие дизайнеры обращаются к разным компаниям за тем, чтобы обновить бренд, придать ему какое-то новое видение или сделать ребрендинг.
Материал изделия не может существовать отдельно от дизайна. На мой взгляд, дизайн — это изделие целиком, это и материал, и качество, и форма исполнения. То есть изделие не может существовать отдельно, само по себе.
Мы стараемся выпустить 2-3 коллекции в год, поэтому у нас есть определенные рамки, за которые мы не можем выходить по времени.
Сложности бывают разные. Обычно это проблемы с фурнитурой, недостаток привозных тканей. Нехватка хороших кадров — людей, которым можно доверить производство дизайнерской одежды. Также сбыт — пока покупательская способность в Узбекистане не очень большая.
При создании бренда нужно быть готовым к большим вложениям, к тому, что вы будете тратить много времени на свое дело, так как это основное детище на ближайшие годы. Без навыков, приобретаемых при работе в сфере fashion-индустрии, скорее всего, вы не будете готовы к созданию своего бренда.
О планах
Меня вдохновляет все, что меня окружает. Иногда это может быть ткань или материал, путешествия, культура или прикладное искусство других стран. Вдохновляет результат, который получаешь от проделанной работы. Это ощущение — когда удовлетворен результатом и хочется это испытать заново.
Мы продолжаем работать и развиваться. В планах открытие нового шоу-рума и выход на рынки других стран.
Динара Алсейтова, 33 года, город — Алматы, основатель бренда Nanu, @nanu.kz
О бренде
В моем гардеробе было много маминых вещей, которые я переделала, они актуальны и прекрасны до сих пор. Так и появилась идея создания одежды, которая отражает индивидуальность женщины.
Nanu — бренд повседневной и вечерней одежды, которая воплощает в себе оригинальный стиль в гармонии с безупречной посадкой и натуральными тканями. Наши изделия всегда будут в тренде и вне времени.
Решив начать собственное дело, меня одолевал страх и вопрос: «А вдруг не получится?». И я, не сказав никому, начала первые шаги к реализации задуманного. У нас уже было все готово, и тут наступил карантин. Все отговаривали отложить продажи, но мы продолжили делать то, что делаем нашей дружной, крепкой командой. Мы на рынке уже четыре месяца и имеем свою аудиторию, клиентов. Мы только в самом начале пути.
О создании бренда
Для того чтобы создать бренд, нужна идея и подумать, в чем будет заключаться философия бренда. Провести анализ конкурентной среды и определить преимущества и недостатки, и, естественно, нужны инвестиции.
Из навыков важны: предприимчивость, энтузиазм, большая вера в себя и свое дело, коммуникабельность, настойчивость, гибкость, быстрая реакция на новые изменения рынка, терпение и труд.
Нужно быть готовым к тому, что достижение поставленной цели может занять чуть больше времени, чем планировалось
Философия нашего бренда заключается в том, что мы создаем одежду вне времени, используя натуральные ткани, эксклюзивный дизайн и идеальные лекала. Поэтому все это важно.
На создание моделей для новой коллекции уходит около двух недель. Это обсуждение идеи, подбор тканей, создание лекал, отшив, продвижение товара. Еще на этапе нынешней коллекции мы заранее продумываем, что будет актуально в следующем сезоне. Стараемся как можно чаще расширять модельный ряд новинками, так как конкуренция большая, и наш клиент хочет эксклюзивности, индивидуальности, и чтобы это занимало минимум времени.
Нужно быть готовым к тому, что достижение поставленной цели может занять чуть больше времени, чем планировалось. Также кому-то может не понравиться ваша философия, стиль, качество одежды, будут и хейтеры. Но важно продолжать делать то, что делаете, несмотря ни на что.
О планах
Меня вдохновляют успешные self made-люди, интересные места, ткани — когда вижу их, сразу представляю, что из этого можно было бы создать. Отзывы клиентов мотивируют, и вырастают крылья творить дальше.
В будущем хотелось бы разработать сайт для онлайн-покупок, это как никогда становится актуальным и необходимым звеном. Познакомиться с клиентами и быть узнаваемым в каждом регионе нашей большой страны и за ее пределами.