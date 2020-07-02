Я основала свой бренд одежды. С чем сталкиваются дизайнеры и какие навыки требуются

Виктория Осока, 35 лет, город — Алматы, дизайнер, @ossoka_dsgn













О бренде

О создании бренда

Я ярый сторонник качества, мне нужно, чтобы было все идеально

О планах

Таисия Чурсина, 30 лет, город — Ташкент, дизайнер-модельер, @taisiya_chursina





О бренде

О создании бренда

Нужна смелость на то, чтобы решиться посвятить себя этому всецело





О планах

Динара Алсейтова, 33 года, город — Алматы, основатель бренда Nanu, @nanu.kz













О бренде

О создании бренда

Нужно быть готовым к тому, что достижение поставленной цели может занять чуть больше времени, чем планировалось





О планах

Начиная со школы, любила что-то шить и декорировать. Я получила базовые знания шитья и моделирования. Еще у меня был многолетний опыт работы стилистом.У меня появилась отдельная линия для мам, так как много друзей с маленькими детьми.Поэтому, в первую очередь, нужно иметь желание заниматься этим делом. Остальное может прийти с опытом.Поэтому участвую на всех стадиях создания одежды: от визуальной части до пошива. Любой человек может создать бренд, главное — желание.Можно основать бренд с большим охватом аудитории, но если нет искры, то, скорее всего, ничего не получится. Если вы хотите, чтобы ваш бренд быстро стал узнаваем, то важно хорошее финансирование, не только в раскрутку, но и в оборудование, в людей.Если материалы некачественные, но дизайн хороший, то в итоге вещь будет выглядеть не очень. Поэтому важен дизайн и качественный материал.В больших брендах это может быть долгим и трудоемким процессом.Я ярый сторонник качества, мне нужно, чтобы было все идеально. Поэтому для меня важно найти ответственных и аккуратных сотрудников, которые не затягивали бы сроки. Также сложно найти материалы. У нас пока нет такого магазина, который бы меня устраивал по цене и качеству, поэтому приходится заказывать ткани из России и Турции.Сейчас с этим проблема, но можно ходить в горы и черпать вдохновение от природы. Это мне тоже помогает.Работа в других компаниях fashion-индустрии повлияла на это решение. С каждым новым заказчиком и работодателем я понимала, что хочу вкладывать в себя и в свой бренд. Так и зародилась идея. В 2016 году официально открылся небольшой шоу-рум под названием TAIS & l.Нужна определенная смелость на то, чтобы решиться посвятить себя этому всецело.Есть другая сторона, когда помимо вкладывания финансов вы — сердце бренда и компании. Тогда нужно образование в fashion-индустрии, опыт работы и знание всего процесса: от начального этапа разработки дизайна, шитья одежды и заканчивая его продажей.Мы этим всем занимаемся сами, поэтому у нас уходит много времени.Над этим всем также может работать классная команда, которая может вывести бренд на новый уровень. Поэтому сегодня многие дизайнеры обращаются к разным компаниям за тем, чтобы обновить бренд, придать ему какое-то новое видение или сделать ребрендинг.На мой взгляд, дизайн — это изделие целиком, это и материал, и качество, и форма исполнения. То есть изделие не может существовать отдельно, само по себе.Обычно это проблемы с фурнитурой, недостаток привозных тканей. Нехватка хороших кадров — людей, которым можно доверить производство дизайнерской одежды. Также сбыт — пока покупательская способность в Узбекистане не очень большая.Без навыков, приобретаемых при работе в сфере fashion-индустрии, скорее всего, вы не будете готовы к созданию своего бренда.Иногда это может быть ткань или материал, путешествия, культура или прикладное искусство других стран. Вдохновляет результат, который получаешь от проделанной работы. Это ощущение — когда удовлетворен результатом и хочется это испытать заново.В планах открытие нового шоу-рума и выход на рынки других стран.Так и появилась идея создания одежды, которая отражает индивидуальность женщины.Наши изделия всегда будут в тренде и вне времени.И я, не сказав никому, начала первые шаги к реализации задуманного. У нас уже было все готово, и тут наступил карантин. Все отговаривали отложить продажи, но мы продолжили делать то, что делаем нашей дружной, крепкой командой. Мы на рынке уже четыре месяца и имеем свою аудиторию, клиентов. Мы только в самом начале пути.Провести анализ конкурентной среды и определить преимущества и недостатки, и, естественно, нужны инвестиции.Поэтому все это важно.Это обсуждение идеи, подбор тканей, создание лекал, отшив, продвижение товара. Еще на этапе нынешней коллекции мы заранее продумываем, что будет актуально в следующем сезоне. Стараемся как можно чаще расширять модельный ряд новинками, так как конкуренция большая, и наш клиент хочет эксклюзивности, индивидуальности, и чтобы это занимало минимум времени.Также кому-то может не понравиться ваша философия, стиль, качество одежды, будут и хейтеры. Но важно продолжать делать то, что делаете, несмотря ни на что.. Отзывы клиентов мотивируют, и вырастают крылья творить дальше.Познакомиться с клиентами и быть узнаваемым в каждом регионе нашей большой страны и за ее пределами.