Xiaomi создаст смартфоны с функцией защиты от подглядывания

Китайский производитель электроники Xiaomi запатентовал новую технологию для защиты от стороннего взгляда на экран смартфона.

Технология подразумевает использование специального постоянно работающего датчика. Он будет распознавать лица в пределах своего угла зрения.

Если на экран будут смотреть не внесенные в базу смартфона пользователи, устройство оповестит об этом и заблокируется. Кроме того, разработка предполагает и тонкую настройку, когда пользователь сам задает, что сможет увидеть посторонний.

С помощью нового функционала компания намерена обеспечить пользователям безопасность и защиту личных данных.

Источник: rb.ru