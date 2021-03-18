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Xiaomi создаст смартфоны с функцией защиты от подглядывания
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Сегодня в 11:08

Xiaomi создаст смартфоны с функцией защиты от подглядывания

Китайский производитель электроники Xiaomi запатентовал новую технологию для защиты от стороннего взгляда на экран смартфона.

Технология подразумевает использование специального постоянно работающего датчика. Он будет распознавать лица в пределах своего угла зрения.

Если на экран будут смотреть не внесенные в базу смартфона пользователи, устройство оповестит об этом и заблокируется. Кроме того, разработка предполагает и тонкую настройку, когда пользователь сам задает, что сможет увидеть посторонний.

С помощью нового функционала компания намерена обеспечить пользователям безопасность и защиту личных данных.

Источник: rb.ru

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#технологии #смартфон #безопасность #xiaomi
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