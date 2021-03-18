Xiaomi создаст смартфоны с функцией защиты от подглядывания

Китайский производитель электроники Xiaomi запатентовал новую технологию для защиты от стороннего взгляда на экран смартфона.
Технология подразумевает использование специального постоянно работающего датчика. Он будет распознавать лица в пределах своего угла зрения.
Если на экран будут смотреть не внесенные в базу смартфона пользователи, устройство оповестит об этом и заблокируется. Кроме того, разработка предполагает и тонкую настройку, когда пользователь сам задает, что сможет увидеть посторонний.
С помощью нового функционала компания намерена обеспечить пользователям безопасность и защиту личных данных.
Источник: rb.ru