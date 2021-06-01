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xiaomi-pokazala-ustroystvo-kotoroe-zaryazhaet-batareyu-na-4000-mach-za-8-minut
Xiaomi показала устройство, которое заряжает батарею на 4000 мАч за 8 минут
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Сегодня в 10:29

Xiaomi показала устройство, которое заряжает батарею на 4000 мАч за 8 минут

Китайская компания выпустила зарядное устройство HyperCharge, которое развивает мощность 200 ватт в проводном режиме и 120 ватт в беспроводном, что позволяет ему заряжать смартфоны даже с емкими аккумуляторами за 10-15 минут.

В демонстрационном видео компания показывает, как HyperCharge заряжает модифицированный смартфон Xiaomi Mi 11 Pro с батареей на 4000 мАч с нуля до 100% за 8 минут, при этом уровень заряда в 50% достигается за 3 минуты. В беспроводном режиме этот же смартфон удалось зарядить за 15 минут, половинного уровня заряда батарея достигла уже через 7 минут.

Источник: vc.ru

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#технологии #xiaomi #смартфоны
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