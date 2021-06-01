Xiaomi показала устройство, которое заряжает батарею на 4000 мАч за 8 минут

Китайская компания выпустила зарядное устройство HyperCharge, которое развивает мощность 200 ватт в проводном режиме и 120 ватт в беспроводном, что позволяет ему заряжать смартфоны даже с емкими аккумуляторами за 10-15 минут.

В демонстрационном видео компания показывает, как HyperCharge заряжает модифицированный смартфон Xiaomi Mi 11 Pro с батареей на 4000 мАч с нуля до 100% за 8 минут, при этом уровень заряда в 50% достигается за 3 минуты. В беспроводном режиме этот же смартфон удалось зарядить за 15 минут, половинного уровня заряда батарея достигла уже через 7 минут.