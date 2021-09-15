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Xiaomi показала прототип своих первых «умных» очков
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Сегодня в 11:26

Xiaomi показала прототип своих первых «умных» очков

Xiaomi представила свои первые «умные» очки Smart Glasses, которые смогут делать фото и переводить речь и надписи на фото.

Вес очков вместе с дисплеем составляет всего 51 грамм. Чтобы этого добиться, Xiaomi использовала технологию дисплеев MicroLED с высокой плотностью пикселей и максимально простой структурой. Чип, использованный в устройстве, размером всего 2,4 х 2,02 мм.

Пятимегапиксельная камера находится слева и позволяет делать фото, а после переводить текст на них. Кроме того, встроенный микрофон может в реальном времени перевести живую речь.

Другие элементы очков — четырехъядерный процессор ARM, модули Wi-Fi/Bluetooth, аккумулятор и сенсорная панель. «Умные» очки Xiaomi будут использовать операционную систему Android.

Источник: incrussia.ru

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#технологии #xiaomi #android #камера #умныеочки
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