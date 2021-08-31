​​​​​​​Xiaomi открыла первый собственный кинофестиваль

В рамках этого международного онлайн-фестиваля профессионалы из сферы создания контента будут делиться фильмами, снятыми на смартфоны Xiaomi. Фестиваль открылся показом короткометражного фильма под названием «Один миллиард просмотров» / One Billion Views. В этой картине фигурирует всемирно известный техноблогер Арун Майни, также известный как MrWhoseTheBoss.

В короткометражном фильме «Один миллиард просмотров» Арун рассказывает о своем десятилетнем пути к тому, чтобы стать авторитетным инфлюенсером в сфере технологий и о том, как его канал на YouTube недавно набрал больше миллиарда просмотров.

Следуя теме фестиваля, сформулированной как «Новая норма», Арун обсуждает эволюционирующий ландшафт творчества: от своих скромных начинаний и вызовов, с которыми он столкнулся при создании видеоконтента, до своего нынешнего статуса, среди достижений в области смартфонов, позволяющих любому пользователю создавать и делиться контентом со своих устройств проще, чем когда-либо прежде.

«Если бы вы сказали мне в начале моего пути, куда он меня приведет через десять лет, я бы засмеялся вам в лицо. С той поры, когда я начинал, многое изменилось, в том числе нельзя не упомянуть глобальную пандемию. И, несмотря на все трудности, лучиком надежды послужил тот ренессанс в сфере создания контента. Он возник благодаря не только спросу на новые произведения, возросшему в период карантина, но и легкости создания контента с помощью смартфона в вашем кармане», — отметил Арун.

Чтобы продемонстрировать, насколько простым и доступным стало создание контента, автор демонстрирует, что короткометражный фильм был полностью снят на Xiaomi Mi 11 Ultra. Этот флагманский смартфон премиум-класса произвел революцию в фотографии и видеосъемке смартфонов благодаря мировому дебюту датчика камеры GN2.

Снимая эту уникальную историю, режиссер «Одного миллиарда просмотров» Майк Харви решил применить подход с использованием длинного кадра, подчеркнув беспрецедентную мобильность съемки на смартфон. «Частью нашей цели в этом фильме было вдохновить будущих создателей фильмов. Я хотел создать нечто такое, что вы никогда не ожидаете снять на смартфон, чтобы подчеркнуть, что мобильное кинопроизводство сейчас действительно не имеет границ. Этот подход был технически сложным, так как множество различных элементов нужно было заставить хорошо работать вместе, но я думаю, что это стоило усилий», — сказал режиссер.

«Один миллиард просмотров» — лишь начало, и в ближайшую неделю зрителей ждет масса интересных и креативных работ, снятых на смартфоны Xiaomi выдающимися профессионалами. Следите за новостями на каналах Xiaomi Global в социальных сетях, чтобы увидеть прямую трансляцию с церемонии открытия фестиваля Xiaomi Film Festival 31 августа в 20:00 по московскому времени.

Xiaomi Studios, запущенная два года назад в 2019 году, всегда была проектом для креаторов, которые создают контент и делятся своими историями со всем миром. Стивен Сэншан, глава Xiaomi Studios, прокомментировал: «Когда мы запустили Xiaomi Studios, мы решили не просто создавать потрясающие фильмы с помощью смартфонов Xiaomi, мы хотели создать глобальную платформу для творцов со всего мира, чтобы раскрыть их творческий потенциал с помощью смартфонов Xiaomi. Xiaomi Film Festival — кульминация всех этих устремлений, реализованная в одном масштабном мероприятии. Оно призвано ежегодно предоставлять режиссерам на любом этапе их карьеры глобальную сцену, чтобы они могли собраться вместе и поделиться своим творчеством со всем миром».





О Xiaomi Studios

Xiaomi Studios — это кинопроект, созданный Xiaomi Global. Это платформа для талантливых «Xiaomi Creators» со всего мира, основанная на миссии компании «Инновации для каждого» и предоставляющая возможность раскрыть свой творческий потенциал с помощью мобильной киносъемки.

Дополнительная информация о Xiaomi Film Festival доступна на специальной странице.