X5 Group запустила медиа Food.ru с блогами пользователей, обучающими видео и возможностью заработать на постах

Медиаплатформа включает сайт, приложение, сеть пабликов и каналов в мессенджерах.

Для запуска X5 Group купила сеть пабликов и каналов Bon Appetit, которые будут переименованы в Food.ru.

На Food.ru можно найти рецепты, участвовать в кулинарных мастер-классах, выбирать продукты и другое.

В сервисе будут элементы социальной сети — зарегистрированные пользователи будут зарабатывать внутренний рейтинг и бейджи за достижения, получат особый доступ к обучающему контенту, смогут завести собственный кулинарный блог и зарабатывать деньги за контент.

Рейтинги и бейджи для пользователей будут запущены осенью 2021 года.

Рейтинг будет формироваться за размещенные рецепты, участие в конкурсах от торговых сетей и производителей, за пройденные мастер-классы и другую активность на сайте.

Источник: vc.ru