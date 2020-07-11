Wolt Kazakhstan, Raketa и Express 24: как развиваются сервисы доставки еды в разных странах

Украина

О проекте

Преимущества для клиентов:





Преимущества для партнеров:





О рынке доставки в Украине

Рынок доставки еды в Украине достаточно молодой, находится на начальной стадии развития

О сложностях

О планах

Узбекистан





О проекте

О рынке доставки в Узбекистане

Направление доставки в Узбекистане развивать нелегко





О сложностях

О планах

Казахстан

О проекте

О рынке доставки в Казахстане

Конкуренция в Казахстане довольно высокая

О сложностях

О планах

Запустились 5 марта 2018 года в Днепропетровске, чтобы наладить все процессы, проверить гипотезы. На тот момент в Украине практически не было конкуренции.Сейчас в компании работает почти 200 человек, не считая колл-центр и курьеров. К платформе подключено 3000 партнеров. Занимаем второе место по доле рынка и приближаемся к первому. География быстро растет. Мы подписали контракт с McDonald’s, и теперь сервис заработает в 20 городах, а до конца года планируем покрыть 30 городов в Украине.У нас работает три кухни, в августе и сентябре запланированы новые локации. Формат Dark Kitchen — это площадки, где мы самостоятельно развиваем трендовые направления для доставки. А Cloud Kitchen — пространства в спальных районах, где могут работать наши топовые партнеры. Это помогает покрывать «белые зоны», то есть районы, где слабо развита ресторанная сеть.— качественный и безопасный софт, удобный интерфейс— лучший ассортимент предложений, топовые рестораны— скорость доставки— максимальное покрытие— клиентский опыт.— налаженная коммуникация, оперативная реакция на запросы партнеров— статистика, с помощью которой можно управлять эффективностью— быстрые выплаты.Уровень проникновения сервисов доставки еды — менее 5%, и он будет расти в течение нескольких лет кратно. Думаю, он опередит уровень проникновения ресторанов. В Украине растет доля использования смартфонов, прирастает доля онлайн-заказов, люди все больше доверяют формам оплат кредитными картами через интернет-сервисы.И, когда ты предлагаешь сервис, с помощью которого люди в своем смартфоне могут заказать быструю доставку блюд из любимых заведений, это вызывает положительный отклик.А более крупные международные сервисы сразу зашли в Киев. После того как мы тоже начали работу в Киеве, в течение шести месяцев осуществляли доставку бесплатно, благодаря чему быстро развивались и заняли свою долю рынка. Сегодня в Украине помимо нас остался только один крупный игрок.Есть рестораны, которые могут долго выдавать заказ, а значит, мы не можем его быстро доставить. Поэтому мы работаем с каждым партнером над тем, чтобы оптимизировать нашу работу. Техническая составляющая платформы позволяет отслеживать все метрики. Это помогает управлять теми или иными показателями, чтобы создать лучший сервис.Нужно уметь адаптироваться под сверхбыструю скорость в развитии и делать в разы больше, чтобы создать продукт, который сможет конкурировать как на локальном, так и на международном уровне.Но мы мыслим глобально. Raketa активно готовится к выходу на внешние рынки. Компания PwC проводит для нас анализ и подбирает 10 новых стран.Например, создаем инновационную платформу для направления B2B. Это позволит крупным мировым корпорациям заказывать еду сотрудникам за счет компании через наш сервис.Мы были ориентированы на рынок B2C. Изначально работали в рамках проекта MyTaxi — нашего сервиса по заказу такси в Узбекистане. Потом сделали ребрендинг и создали отдельное приложение и веб-сайт Express 24, выделили команду для нового направления.Но спустя четыре месяца работы поняли, что 90% заказов делают в категории «еда». Приняли решение сфокусироваться на одном и три года работали как сервис доставки еды.Основные магазины и производители в стране представлены в Ташкенте. У людей в регионах нет доступа к товарам, как у жителей столицы. Поэтому мы создали раздел «Маркет» внутри приложения. Уже добавили около 100 партнеров и магазинов. Хотим сделать сквозную доставку товаров из одного региона в другой.. Есть несколько причин. Например, до нашего прихода в стране была низкая культура заказа товаров и совсем не было культуры заказа еды через приложения. Можно сказать, мы обучали этому и людей, и рестораны. В течение трех с половиной лет наблюдаем постепенный рост и развитие рынка.Это дорого и доступно лишь в столице и в центральных частях регионов.Будем выходить в регионы и полностью покроем Узбекистан. Хотим делать доставку более доступной, обучать людей новой культуре.Подготовка к запуску велась с июня. На момент входа в Казахстане был только один местный игрок. Также преимущества были в том, что у нас в стране высокий уровень проникновения смартфонов и банковских карт, развита ресторанная культура.Заказ тут же поступает в ресторан, система выбирает курьера, который забирает еду и привозит ее к клиенту.Среднее время доставки в Алматы — 35 минут. В этом помогает продвинутый алгоритм, который подбирает подходящего курьера, оценивает, во сколько он подъедет в ресторан, сообщает заведению. 15-20 минут уходит на приготовление еды и приезд курьера, и столько же времени на саму доставку.Нет ботов или роботов, с клиентами взаимодействуют реальные сотрудники. Мы обучаем их нашей культуре общения, и люди получают классную обратную связь.Чтобы начать работу в Казахстане, мы перевели приложение на русский язык, адаптировали контент. Особенное внимание уделили фотографиям. Профессиональные фуд-фотографы делают снимки блюд в заведениях, чтобы каждое блюдо точно захотелось заказать.Здесь живут продвинутые люди, которые ждали подобный сервис. И население страны тепло встретило наше предложение.Когда на рынок заходит новый сервис, к нему относятся довольно скептически. Но мы объясняли, что Wolt — это международный проект из Финляндии, который работает в более чем 20 странах. Первое время сами выходили на рестораны. Теперь у нас, наоборот, очередь из заведений, которые ждут подключения.Одновременно с нами в страну пришли еще два крупных бренда. Но мы видим, что рынок был к этому готов, категория доставки еды быстро растет. Думаю, за прошедший год она выросла примерно в 3-4 раза. Поэтому у нас не было борьбы за текущих клиентов — получилось естественное развитие рынка, на котором пока всем хватает места.Среди заведений есть такие, где заказы не проверяют сразу или готовят медленно, и клиенты их отменяют. Поэтому мы проводим регулярные встречи, демонстрируем аналитику, постепенно меняем ситуацию.Но сейчас такой вид заработка стал более популярным. Люди понимают, что значит быть курьером, и приходят к нам целенаправленно. Мы также обучаем их работе с клиентами, предоставлению качественного сервиса.В Казахстане есть полноценное лето и полноценная зима. Поэтому в холодное время года у нас могут работать только автомобилисты, а летом подключаются курьеры на мопедах и велосипедах. В Алматы много подъемов — это тоже усложняет доставку.Было бы удобнее работать с партнерами, ресторанами, курьерами, если бы у нас были более развиты электронные документы.В планах подключение новых городов. Видим как минимум 10-15 городов, в которых сервис будет развиваться успешно. Еще один перспективный рынок для развития — соседние среднеазиатские страны.У нас уже есть доставка продуктов. Будем добавлять возможность заказа и доставки любых товаров.