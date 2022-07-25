Wizz Air, Qatar Airways и FlyDubai: 7 открытых вакансий в международных авиакомпаниях

7 вакансий для тех, кто любит путешествия и хочет строить карьеру в авиации.







Бортпроводник в Wizz Air

Обязанности:

— сосредоточиться на безопасности и на обслуживании пассажиров

— выполнять обязанности на борту и на земле в соответствии с политикой компании

— управление продажами в полете и обработкой наличных

— приветствовать пассажиров с улыбкой и помогать им во время полета

— действовать в соответствии с ценностями компании: самоотверженность, инклюзивность, позитивность, честность.

Требования:

— возраст от 18 лет

— рост не менее 165 см для девушек и 175 см для парней, а длина вытянутой руки должна составлять 210 см, когда стоите на цыпочках

— высшее образование

— свободно владеть письменным и устным английским и еще одним языком Центральной и Восточной Европы

— наличие действительного паспорта без ограничений минимум на шесть месяцев

— умение плавать

— отсутствие татуировок или пирсинга на частях тела, которые видны при ношении униформы.





Engineering systems manager в Fly Emirates





Обязанности:

— руководство видением и стратегией бизнес-IT-систем для Emirates Engineering

— исследование и документирование системные требования

— взаимодействие с инженерными бизнес-подразделениями, IT-отделом и сторонними поставщиками решений для обеспечения доступности эффективных IT-решений для обеспечения эффективных и действенных процессов технического обслуживания и проектирования.

Требования:

— степень в области MIS, компьютерных наук, программирования

— преимуществом будет опыт работы в авиационной среде более восьми лет

— опыт работы в области технического обслуживания, проектирования, управления информацией воздушных судов, из которых не менее пяти лет на инженерной должности и не менее пяти лет на руководящей должности

— опыт управления комплексным внедрением IT в бизнес-организации

— хорошие знания отрасли технического обслуживания воздушных судов и IT-решений с высоким уровнем навыков презентации, общения и ведения переговоров.





Обязанности:

— обработка заработной платы бортпроводников каждый месяц

— поддержание ставок на базу, обеспечение обновления новых баз по мере необходимости в DAS и SAP системах

— оплата ежемесячных транспортных и других расходов бортпроводников

— мониторинг рабочих процессов SAP для бортпроводников

— анализ бюджета в сравнении с фактическими данными

— тесное сотрудничество с финансовой командой

— отчеты и анализ платежей по мере необходимости

— отчеты о распределении контрактов по численности персонала.

Требования:

— проверенные математические, аналитические, административные и компьютерные навыки: Microsoft Office, Word, Excel и другие программы

— отличные коммуникативные и организационные навыки

— способность работать по собственной инициативе и работать в установленные сроки

— гибкость и способность быстро адаптироваться к изменениям

— кандидаты со степенью третьего уровня в области бухгалтерского учета, финансов или бизнеса будут высоко оценены.





IT Network Engineer в FlyDubai





Обязанности:

— установка сетевого оборудования, периферийных устройств, службы, настройки в соответствии со стандартами и проектными и эксплуатационными требованиями

— планирование и внедрение различных решений Lan, Wan, беспроводной сети, связанных с проектом и связанными с ним системами

— составление отчетов о сетевых и системных приложениях, связанных с набором приложений

— настройка LDAP, LDAPS и других технологий аутентификации для поддержки сетевой инфраструктуры

— установка, настройка и обслуживание брандмауэров Cisco, Palo Alto и Fortigate, концентраторов VPN и других устройств безопасности, связанных с сетевой инфраструктурой

— управление физическими сетями и коммуникациями центра обработки данных.

Требования:

— степень бакалавра в области компьютерных наук, инженерии или смежных технических дисциплин или эквивалентная комбинация образования, технических сертификатов или обучения или опыта работы

— соответствующие сертификаты Cisco

— опыт работы с технологиями; HP, Juniper, Cisco, Fortigate, Palo Alto, Barracuda, F5, Incapsula, ITIL Foundation

— более 5 лет опыта работы в области сетей и безопасности

— опыт работы с Active Directory, брандмауэрами, VPN, прокси

— опыт работы в области безопасности и соответствия стандартам, таким как ISO 27001, ISF, COBIT.





Бортпроводник в Qatar Airways

Требования:

— возраст: 21 год

— длина вытянутой руки от 212 см на цыпочках

— образование: среднее школьное образование

— свободное владение письменным и разговорным английским языком, умение говорить на другом языке является преимуществом

— отличное здоровье и физическая форма

— готовность переехать в Доху, Катар

— коммуникабельность, хорошие навыки межличностного общения и способность работать в многонациональной команде.





Бортпроводник в LOT





Обязанности:

— обеспечение высочайшего уровня безопасности и комфорта для пассажиров во время полета

— выполнение функций представителя бренда.

Требования:

— среднее образование

— хорошее владение английским языком на уровне B2, рекомендуется знание языков: хинди, японский, китайский, корейский

— хорошее здоровье

— умение плавать

— отсутствие татуировок на видных местах

— пунктуальность

— адаптивность

— готовность к обучению и открытость к новому опыту.





Капитан-пилот в Turkish Airlines

Требования:

— быть гражданином или иметь синюю карту

— родиться после 01.01.1962 года

— иметь как минимум среднее образование

— отсутствие каких-либо письменных штрафов за ошибки в полете или несоблюдение летной дисциплины

— отсутствие судимости и архивной справки о судимости

— прошедшие или освобожденные от военной службы

— иметь ATPL(A)

— иметь не менее 5500 часов общего налета без учета часов симулятора

— быть здоровым.