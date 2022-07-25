Wizz Air, Qatar Airways и FlyDubai: 7 открытых вакансий в международных авиакомпаниях

7 вакансий для тех, кто любит путешествия и хочет строить карьеру в авиации.
Бортпроводник в Wizz Air
Обязанности:
— сосредоточиться на безопасности и на обслуживании пассажиров
— выполнять обязанности на борту и на земле в соответствии с политикой компании
— управление продажами в полете и обработкой наличных
— приветствовать пассажиров с улыбкой и помогать им во время полета
— действовать в соответствии с ценностями компании: самоотверженность, инклюзивность, позитивность, честность.
Требования:
— возраст от 18 лет
— рост не менее 165 см для девушек и 175 см для парней, а длина вытянутой руки должна составлять 210 см, когда стоите на цыпочках
— высшее образование
— свободно владеть письменным и устным английским и еще одним языком Центральной и Восточной Европы
— наличие действительного паспорта без ограничений минимум на шесть месяцев
— умение плавать
— отсутствие татуировок или пирсинга на частях тела, которые видны при ношении униформы.
Engineering systems manager в Fly Emirates
Обязанности:
— руководство видением и стратегией бизнес-IT-систем для Emirates Engineering
— исследование и документирование системные требования
— взаимодействие с инженерными бизнес-подразделениями, IT-отделом и сторонними поставщиками решений для обеспечения доступности эффективных IT-решений для обеспечения эффективных и действенных процессов технического обслуживания и проектирования.
Требования:
— степень в области MIS, компьютерных наук, программирования
— преимуществом будет опыт работы в авиационной среде более восьми лет
— опыт работы в области технического обслуживания, проектирования, управления информацией воздушных судов, из которых не менее пяти лет на инженерной должности и не менее пяти лет на руководящей должности
— опыт управления комплексным внедрением IT в бизнес-организации
— хорошие знания отрасли технического обслуживания воздушных судов и IT-решений с высоким уровнем навыков презентации, общения и ведения переговоров.
Accounts Admin в Ryanair
Обязанности:
— обработка заработной платы бортпроводников каждый месяц
— поддержание ставок на базу, обеспечение обновления новых баз по мере необходимости в DAS и SAP системах
— оплата ежемесячных транспортных и других расходов бортпроводников
— мониторинг рабочих процессов SAP для бортпроводников
— анализ бюджета в сравнении с фактическими данными
— тесное сотрудничество с финансовой командой
— отчеты и анализ платежей по мере необходимости
— отчеты о распределении контрактов по численности персонала.
Требования:
— проверенные математические, аналитические, административные и компьютерные навыки: Microsoft Office, Word, Excel и другие программы
— отличные коммуникативные и организационные навыки
— способность работать по собственной инициативе и работать в установленные сроки
— гибкость и способность быстро адаптироваться к изменениям
— кандидаты со степенью третьего уровня в области бухгалтерского учета, финансов или бизнеса будут высоко оценены.
IT Network Engineer в FlyDubai
Обязанности:
— установка сетевого оборудования, периферийных устройств, службы, настройки в соответствии со стандартами и проектными и эксплуатационными требованиями
— планирование и внедрение различных решений Lan, Wan, беспроводной сети, связанных с проектом и связанными с ним системами
— составление отчетов о сетевых и системных приложениях, связанных с набором приложений
— настройка LDAP, LDAPS и других технологий аутентификации для поддержки сетевой инфраструктуры
— установка, настройка и обслуживание брандмауэров Cisco, Palo Alto и Fortigate, концентраторов VPN и других устройств безопасности, связанных с сетевой инфраструктурой
— управление физическими сетями и коммуникациями центра обработки данных.
Требования:
— степень бакалавра в области компьютерных наук, инженерии или смежных технических дисциплин или эквивалентная комбинация образования, технических сертификатов или обучения или опыта работы
— соответствующие сертификаты Cisco
— опыт работы с технологиями; HP, Juniper, Cisco, Fortigate, Palo Alto, Barracuda, F5, Incapsula, ITIL Foundation
— более 5 лет опыта работы в области сетей и безопасности
— опыт работы с Active Directory, брандмауэрами, VPN, прокси
— опыт работы в области безопасности и соответствия стандартам, таким как ISO 27001, ISF, COBIT.
Бортпроводник в Qatar Airways
Требования:
— возраст: 21 год
— длина вытянутой руки от 212 см на цыпочках
— образование: среднее школьное образование
— свободное владение письменным и разговорным английским языком, умение говорить на другом языке является преимуществом
— отличное здоровье и физическая форма
— готовность переехать в Доху, Катар
— коммуникабельность, хорошие навыки межличностного общения и способность работать в многонациональной команде.
Бортпроводник в LOT
Обязанности:
— обеспечение высочайшего уровня безопасности и комфорта для пассажиров во время полета
— выполнение функций представителя бренда.
Требования:
— среднее образование
— хорошее владение английским языком на уровне B2, рекомендуется знание языков: хинди, японский, китайский, корейский
— хорошее здоровье
— умение плавать
— отсутствие татуировок на видных местах
— пунктуальность
— адаптивность
— готовность к обучению и открытость к новому опыту.
Капитан-пилот в Turkish Airlines
Требования:
— быть гражданином или иметь синюю карту
— родиться после 01.01.1962 года
— иметь как минимум среднее образование
— отсутствие каких-либо письменных штрафов за ошибки в полете или несоблюдение летной дисциплины
— отсутствие судимости и архивной справки о судимости
— прошедшие или освобожденные от военной службы
— иметь ATPL(A)
— иметь не менее 5500 часов общего налета без учета часов симулятора
— быть здоровым.