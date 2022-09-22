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Windows 11 получила первое крупное обновление
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Сегодня в 10:29

Windows 11 получила первое крупное обновление

Компания Microsoft представила первое крупное обновление для своей операционной системы Windows 11.

В обновленной Windows 11 можно заметить вкладки в меню «Проводник», о которых раньше просили пользователи операционной системы, а также модифицированные элементы интерфейса. Вкладочная система позволит управлять файлами внутри «Проводника» более комфортно, без необходимости открывать новые окна.

Кроме того, появилась возможность перетаскивать ярлыки приложений и папки на панель задач - такая функция присутствовала в Windows 10, но в актуальной версии ОС от Microsoft появилась только сейчас.

В панели задач появились свои новшества. Всплывающие элементы, такие как Центр уведомлений, теперь имеют кнопку «Не беспокоить» и быстрый доступ к режиму таймера фокусировки. Также можно просматривать устройства Bluetooth и управлять ими прямо из Центра управления Windows 11.

В ближайшие несколько недель Microsoft планирует расширить поддержку Windows Subsystem for Android до версии 31.

Источник: tengrinews.kz

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