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Wildberries запустит экспресс-доставку свежих продуктов питания и других товаров
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Сегодня в 09:55

Wildberries запустит экспресс-доставку свежих продуктов питания и других товаров

Российский онлайн-ритейлер Wildberries запускает продажи товаров напрямую со складов продавцов. Это позволит предлагать клиентам продукты питания категории fresh и экспресс-доставку заказов день в день.

Новая возможность продаж реализована путем внедрения схемы поставок fulfillment by sellers (FBS). Комиссия по модели FBS составляет 5%.

Подключиться к продажам по новой модели могут как предприниматели, уже работающие через Wildberries, так и новые поставщики компании. Для продаж по FBS подходят товары всех категорий, продаваемых на онлайн-площадке.

Источник: rb.ru

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#доставка #онлайнмагазин #продукты #wildberries
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