Wildberries запустился во Франции, Италии и Испании

Российский онлайн-ретейлер Wildberries начал продажи во Франции, Италии и Испании. Сайты и мобильные приложения в этих странах работают на национальных языках. Доставкой товаров займутся логистические партнеры компании.

Впервые за пределами стран бывшего СССР Wildberries заработал в прошлом году — в Польше, Словакии и Израиле. В январе 2021 года компания вышла на рынок Германии. В новых странах Wildberries придется напрямую конкурировать с Amazon — крупнейшим онлайн-ретейлером в мире, который в России не работает.

Источник: incrussia.ru