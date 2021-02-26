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Wildberries запустился во Франции, Италии и Испании
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Вчера в 10:55

Wildberries запустился во Франции, Италии и Испании

Российский онлайн-ретейлер Wildberries начал продажи во Франции, Италии и Испании. Сайты и мобильные приложения в этих странах работают на национальных языках. Доставкой товаров займутся логистические партнеры компании.

Впервые за пределами стран бывшего СССР Wildberries заработал в прошлом году — в Польше, Словакии и Израиле. В январе 2021 года компания вышла на рынок Германии. В новых странах Wildberries придется напрямую конкурировать с Amazon — крупнейшим онлайн-ретейлером в мире, который в России не работает.

Источник: incrussia.ru

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#бизнес #европа #wildberries
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