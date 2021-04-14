Wildberries запустился в США

Онлайн-ретейлер Wildberries запустил продажи в США. Доставкой товаров займутся логистические партнеры компании.

Ассортимент Wildberries в США насчитывает около 5,5 млн наименований товаров от 40,5 тыс. брендов. Ретейлер продает одежду, обувь и аксессуары, а также бьюти-товары, игрушки, электронику, книги и канцтовары, спортивные товары и предметы для дома.

Все товары покупатели могут получить с помощью курьерской доставки. Оформить заказ можно в отдельном интернет-магазине, рассчитанном на потребителей из США, а также с помощью мобильных приложений на iOS и Android.

Источник: incrussia.ru