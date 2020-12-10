Wildberries вышел на рынок Израиля

Wildberries открыл продажи на территории Израиля. Заказать товары на новом рынке можно на отдельном сайте и в мобильном приложении на iOS и Android.

Ассортимент маркетплейса в Израиле состоит из 5 млн наименований от 39 тысяч брендов, рассказали в компании. В будущем Wildberries планирует увеличивать количество товаров.

Маркетплейс планирует доставлять товары с помощью логистических партнеров в 600 партнерских пунктов выдачи заказов или курьером на дом.

Помимо Израиля Wildberries работает в Польше, Словакии, России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении.

Источник: vc.ru