Wildberries разрешил покупать товары в кредит и рассрочку

Онлайн-ритейлер Wildberries сообщил о запуске онлайн-сервиса покупки товаров в кредит и рассрочку. По словам представителей компании, решение о предоставлении займа будет приниматься за несколько минут.

Оформить кредит или рассрочку можно будет на сайте ритейлера, а также в мобильном приложении.

Взять в кредит можно будет любой товар из ассортимента Wildberries. Рассрочка пока доступна для ряда товаров из категории «Бытовая техника и электроника», но в будущем ритейлер обещает расширить предложение.

Партнерами Wildberries стали брокерская компания Direct Credit, а также несколько банков и микрофинансовых организаций. Минимальная стоимость покупки в кредит 5 тысяч рублей, срок предоставления займа от 6 до 24 месяцев.

Источник: rb.ru