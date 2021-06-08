Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
wildberries-razreshil-pokupat-tovary-v-kredit-i-rassrochku
Wildberries разрешил покупать товары в кредит и рассрочку
96
/
/

Сегодня в 11:38

Wildberries разрешил покупать товары в кредит и рассрочку

Онлайн-ритейлер Wildberries сообщил о запуске онлайн-сервиса покупки товаров в кредит и рассрочку. По словам представителей компании, решение о предоставлении займа будет приниматься за несколько минут.

Оформить кредит или рассрочку можно будет на сайте ритейлера, а также в мобильном приложении.

Взять в кредит можно будет любой товар из ассортимента Wildberries. Рассрочка пока доступна для ряда товаров из категории «Бытовая техника и электроника», но в будущем ритейлер обещает расширить предложение.

Партнерами Wildberries стали брокерская компания Direct Credit, а также несколько банков и микрофинансовых организаций. Минимальная стоимость покупки в кредит 5 тысяч рублей, срок предоставления займа от 6 до 24 месяцев.

Источник: rb.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#шопинг #онлайнмагазин #wildberries #рассрочка
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
История заговорила языком информационных технологий в музее Астаны
917
В столице внедрят 16 энергетических технологий с EXPO-2017 ﻿
1485
Сборная Казахстана по хоккею победила действующего чемпиона Мира команду Финляндии
963