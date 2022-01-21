Wildberries представил свой первый банковский продукт

Wildberries выпустил свой первый банковский продукт — дебетовую карту WB Card от «Вайлдберриз Банка». Виртуальная карта позволяет оплачивать покупки на маркетплейсе со скидкой 2%.

Оформить карту можно онлайн, заполнив короткую форму и указав свои данные в личном кабинете покупателя Wildberries. Выпуск, обслуживание и все уведомления об операциях бесплатны для пользователя.

Пополнить виртуальную карту можно через Систему быстрых платежей, мобильных приложений «Альфа-Банк», «Тинькофф» и «Райффайзен-Онлайн». Максимальная сумма пополнения — 100 тыс. рублей ежемесячно.

Также для пользователей WB Card Wildberries разработал одноименное мобильное приложение, где можно пополнять счет карты, переводить деньги через СБП, оплачивать сотовую связь и другие услуги.

Источник: rb.ru