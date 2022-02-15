Wildberries начал работать в Узбекистане

Это двадцатая по счету страна присутствия маркетплейса.

Компания предлагает жителям страны около 20 млн наименований товаров от российских и международных брендов и в дальнейшем будет расширять ассортимент.

Оформить заказ можно на сайте uz.wildberries.ru или и с помощью мобильных приложений на iOS и Android.

Доставлять товары будет собственная логистическая служба компании. В Узбекистане также открываются и пункты выдачи заказов Wildberries с примерочными кабинами. Часть вещей можно бесплатно вернуть и получить быстрый возврат средств. Первая фирменная точка выдачи онлайн-ритейлера уже заработала в Ташкенте.

Предприниматели Узбекистана смогут сами открывать пункты выдачи Wildberries и получать доход до 3,5% с оборота. Управление работой точкой выдачи, поступлениями и возвратами происходит через мобильное приложение.

Источник: rb.ru