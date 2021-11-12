Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
wildberries-ebay-aliexpress-onlayn-kursy-kotorye-nauchat-vas-zarabatyvat-na-marketpleysah
Wildberries, Ebay, AliExpress: онлайн-курсы, которые научат вас зарабатывать на маркетплейсах
53
Главная
/
Возможности
/
Технологии

Сегодня в 19:00

Wildberries, Ebay, AliExpress: онлайн-курсы, которые научат вас зарабатывать на маркетплейсах

С каждым годом специалисты в области e-commerce становятся все более востребованными. Мы собрали список онлайн-курсов, которые помогут обучиться новой профессии.


«Основы работы с маркетплейсами» на Skillbox


magnet-me-315vPGsAFUk-unsplash.jpg

Здесь вы узнаете, как работают современные онлайн-площадки, выберете платформу для продажи своих товаров и разработаете стратегию продвижения на ней. На курсе длительностью четыре месяца пользователи пройдут практику на таких маркетплейсах, как Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет», AliExpress, eBay и получат доступ к базе знаний по e-commerce. К окончанию курса студенты научатся не только торговать на маркетплейсах, но также рекламировать товары и вести финансовое планирование.


«Продвижение и развитие в e-commerce» на Laba


Пошаговая инструкция по разработке стратегии развития интернет-бизнеса. Здесь вы узнаете о digital-инструментах, которые помогут привлечь новых клиентов и увеличить конверсию в продажах. На курсе десять занятий, каждое из которых состоит из лекций и практики. Темы разные, от бизнес-модели до стратегий по удержанию клиентов. Отдельное внимание стоит обратить на преподавателя. Андрей Шелухин — специалист с 12-летним стажем в e-Commerce.


«Маркетплейсы: как выйти и увеличить продажи» от iWENGO E-commerce Business School


 bench-accounting-C3V88BOoRoM-unsplash.jpg

Курс подготовлен в сотрудничестве со специалистами и технологическими партнерами Ozon, а также при поддержке Wildberries, «Яндекс.Маркет», Lamoda, Ebay, AliExpress. Здесь вы сможете изучить бизнес-процессы и особенности крупнейших маркетплейсов, научитесь рассчитывать расходы и рассмотрите, какие существуют способы продвижения на маркетплейсах. После прохождения курса студенты смогут разбираться в требованиях маркетплейсов и потребностях покупателей, оформить «продающую» карточку и ориентироваться в логистике.


«Продвижение на маркетплейсах» от «Нетологии»


«Нетология», вместе с B2basket — центром электронной торговли на маркетплейсах, помогают интернет-магазинам, производителям и поставщикам продавать на онлайн-площадках. Здесь вы сможете освоить инструменты для продвинутой работы с маркетплейсами: от анализа конкурентов и выбора площадок до стратегии продвижения и создания карточек товаров. Студентов курса ждут практические кейсы, шаблоны, чеклисты и нетворкинг. После окончания курса выпускники получают удостоверение о повышении квалификации.


«Менеджер маркетплейсов» от «Первой Академии Маркетинга»

keren-levand-pm-e64IOYHM-unsplash.jpg

Курс для предпринимателей, которые хотят вывести свой товар на маркетплейс, маркетологов, что ищут новые рынки сбыта для своих продуктов и начинающих специалистов. Всего здесь четыре больших блока: «создание продукта, «работа с маркетплейсами», «отгрузка и прием товаров», «маркетинг и аналитика». Каждый блок состоит из 3-4 вебинаров, а заканчивается все итоговой защитой проектов. Занятия были созданы и проработаны экспертами, которые уже выводили свои товары на интернет-площадки.


«Как продавать на маркетплейсах» от Университета Синергии


В рамках курса студенты научатся находить площадки для размещения, выбирать трендовый товар, разрабатывать стратегию продвижения и управлять ценовой политикой. За два месяца здесь пройдут восемь модулей, каждый из которых состоит из нескольких уроков. Преподаватели и кураторы не только читают лекции, но и проверяют домашние задания и оказывают постоянную поддержку. После окончания курса ребята помогают с трудоустройством.


«Менеджер по маркетплейсам для новичков» от MaEd


linkedin-sales-solutions-Z4BTpfQx_q4-unsplash.jpg

Курс разработан для тех, кто только знакомится с основами маркетинга на онлайн-площадках. В ходе занятий преподаватели учат работать с разными маркетплейсами, рассчитывать выгодную цену, запускать рекламу и проводить аналитику. Особенность MaEd в том, что после окончания курса общение со студентами не прекращается. Вам помогают найти работу, а доступ к записям занятий остается открытым на протяжении года.


«Менеджер маркетплейсов» от MarketSkills

Менеджер маркетплейсов — это специалист, который помогает компаниям продавать товары на Wildberries, OZON и других торговых интернет-площадках. Создатели курса обещают научить этой профессии за два месяца и 30 уроков в формате воркшопа. К концу обучения студенты познакомятся с планами поставки товара, разберутся с аналитическими показателями и научатся настраивать рекламные кампании внутри маркетплейсов.


«Работа с маркетплейсами» от Wildberries


zyro-O-Nemx50zDE-unsplash.jpg

Бесплатный курс от одного из крупнейших маркетплейсов представляет собой пошаговый план о том, как зарабатывать, продавая любые товары. Его прохождение будет полезно как начинающим, так и опытным предпринимателям. В программе курса больше 25 уроков, которые затрагивают разные темы, от стратегий работы до создания собственного бренда.


«Факультет E-commerce» от GeekBrains


Студенты курса научатся создавать интернет-магазины, привлекать и удерживать клиентов, анализировать эффективность рекламы и разрабатывать промо-стратегии. Преподаватели — эксперты-практики из топовых компаний. Обучение продолжается девять месяцев, после окончания которого студенты получают готовое портфолио и документ о профессиональной переподготовке. Доступ к пройденному материалу сохраняется навсегда.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#образование #менеджер #маркетплейс #продажи #онлайнкурсы
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Glovo. Как сервис быстрой доставки развивает бизнес и меняет инфраструктуру города
19039
10 приложений для алматинцев, которые экономят время и деньги
3628
«1,5 миллиона долларов — призовой фонд турнира»: киберспортсмены о команде, соревнова...
5122