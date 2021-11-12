Wildberries, Ebay, AliExpress: онлайн-курсы, которые научат вас зарабатывать на маркетплейсах

С каждым годом специалисты в области e-commerce становятся все более востребованными. Мы собрали список онлайн-курсов, которые помогут обучиться новой профессии.









Здесь вы узнаете, как работают современные онлайн-площадки, выберете платформу для продажи своих товаров и разработаете стратегию продвижения на ней. На курсе длительностью четыре месяца пользователи пройдут практику на таких маркетплейсах, как Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет», AliExpress, eBay и получат доступ к базе знаний по e-commerce. К окончанию курса студенты научатся не только торговать на маркетплейсах, но также рекламировать товары и вести финансовое планирование.





Пошаговая инструкция по разработке стратегии развития интернет-бизнеса. Здесь вы узнаете о digital-инструментах, которые помогут привлечь новых клиентов и увеличить конверсию в продажах. На курсе десять занятий, каждое из которых состоит из лекций и практики. Темы разные, от бизнес-модели до стратегий по удержанию клиентов. Отдельное внимание стоит обратить на преподавателя. Андрей Шелухин — специалист с 12-летним стажем в e-Commerce.





«Маркетплейсы: как выйти и увеличить продажи» от iWENGO E-commerce Business School

Курс подготовлен в сотрудничестве со специалистами и технологическими партнерами Ozon, а также при поддержке Wildberries, «Яндекс.Маркет», Lamoda, Ebay, AliExpress. Здесь вы сможете изучить бизнес-процессы и особенности крупнейших маркетплейсов, научитесь рассчитывать расходы и рассмотрите, какие существуют способы продвижения на маркетплейсах. После прохождения курса студенты смогут разбираться в требованиях маркетплейсов и потребностях покупателей, оформить «продающую» карточку и ориентироваться в логистике.





«Нетология», вместе с B2basket — центром электронной торговли на маркетплейсах, помогают интернет-магазинам, производителям и поставщикам продавать на онлайн-площадках. Здесь вы сможете освоить инструменты для продвинутой работы с маркетплейсами: от анализа конкурентов и выбора площадок до стратегии продвижения и создания карточек товаров. Студентов курса ждут практические кейсы, шаблоны, чеклисты и нетворкинг. После окончания курса выпускники получают удостоверение о повышении квалификации.





Курс для предпринимателей, которые хотят вывести свой товар на маркетплейс, маркетологов, что ищут новые рынки сбыта для своих продуктов и начинающих специалистов. Всего здесь четыре больших блока: «создание продукта, «работа с маркетплейсами», «отгрузка и прием товаров», «маркетинг и аналитика». Каждый блок состоит из 3-4 вебинаров, а заканчивается все итоговой защитой проектов. Занятия были созданы и проработаны экспертами, которые уже выводили свои товары на интернет-площадки.





«Как продавать на маркетплейсах» от Университета Синергии

В рамках курса студенты научатся находить площадки для размещения, выбирать трендовый товар, разрабатывать стратегию продвижения и управлять ценовой политикой. За два месяца здесь пройдут восемь модулей, каждый из которых состоит из нескольких уроков. Преподаватели и кураторы не только читают лекции, но и проверяют домашние задания и оказывают постоянную поддержку. После окончания курса ребята помогают с трудоустройством.





Курс разработан для тех, кто только знакомится с основами маркетинга на онлайн-площадках. В ходе занятий преподаватели учат работать с разными маркетплейсами, рассчитывать выгодную цену, запускать рекламу и проводить аналитику. Особенность MaEd в том, что после окончания курса общение со студентами не прекращается. Вам помогают найти работу, а доступ к записям занятий остается открытым на протяжении года.











Менеджер маркетплейсов — это специалист, который помогает компаниям продавать товары на Wildberries, OZON и других торговых интернет-площадках. Создатели курса обещают научить этой профессии за два месяца и 30 уроков в формате воркшопа. К концу обучения студенты познакомятся с планами поставки товара, разберутся с аналитическими показателями и научатся настраивать рекламные кампании внутри маркетплейсов.



















Бесплатный курс от одного из крупнейших маркетплейсов представляет собой пошаговый план о том, как зарабатывать, продавая любые товары. Его прохождение будет полезно как начинающим, так и опытным предпринимателям. В программе курса больше 25 уроков, которые затрагивают разные темы, от стратегий работы до создания собственного бренда.









Студенты курса научатся создавать интернет-магазины, привлекать и удерживать клиентов, анализировать эффективность рекламы и разрабатывать промо-стратегии. Преподаватели — эксперты-практики из топовых компаний. Обучение продолжается девять месяцев, после окончания которого студенты получают готовое портфолио и документ о профессиональной переподготовке. Доступ к пройденному материалу сохраняется навсегда.