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WhatsApp запустит персонализированные стикеры на основе аватара
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Сегодня в 10:41

WhatsApp запустит персонализированные стикеры на основе аватара

Мессенджер WhatsApp представит в следующем обновлении персонализированные стикеры. В будущем аватары можно будет использовать в качестве маски во время видеозвонков и в качестве стикера.

Эта функция все еще находится в разработке. Точная дата запуска неизвестна. WhatsApp сгенерирует набор стикеров с различными эмоциями на основе аватара, созданного пользователем в настройках мессенджера. Стикеры можно использовать в личных переписках и чатах.

Персонализированный аватар можно будет поставить в качестве фотографии профиля или AR-маски во время видеозвонков.

Источник: incrussia.ru

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