Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/349/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/349a8ee7e1d30e2efd5d43be3dbbf938.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
whatsapp-zapustit-funkciyu-privyazannye-ustroystva
WhatsApp запустит функцию «Привязанные устройства»
41
/
/

Сегодня в 10:12

WhatsApp запустит функцию «Привязанные устройства»

Обновленная версия WhatsApp будет обладать рядом новых функций. Так, в ближайшее время мессенджер позволит использовать один и тот же аккаунт на четырех устройствах одновременно.

Отмечается, что в интерфейсе приложения для Android появится новый раздел — «Привязанные устройства». К одному профилю можно будет привязать до четырех смартфонов или компьютеров. Все они будут доступны в учетной записи.

Кроме того, разработчики занимаются усовершенствованием функции поиска. Ожидается, что поиск сообщения можно будет отфильтровать по его типу: фотографии, видео, ссылки, gif-файлы, аудио, документы.

Обе функции в данный момент недоступны, так как находятся в разработке. Дата их появления не указывается.

Источник: rb.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#whatsapp #мессенджер #функция
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Новости на 24 января: «Открытая лабораторная» и новые платные дороги в Казахстане
914
Показ фильма совместно с посольством Франции
477
Выставка корейской традиционной одежды
354