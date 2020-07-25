WhatsApp запустит функцию «Привязанные устройства»

Обновленная версия WhatsApp будет обладать рядом новых функций. Так, в ближайшее время мессенджер позволит использовать один и тот же аккаунт на четырех устройствах одновременно.

Отмечается, что в интерфейсе приложения для Android появится новый раздел — «Привязанные устройства». К одному профилю можно будет привязать до четырех смартфонов или компьютеров. Все они будут доступны в учетной записи.

Кроме того, разработчики занимаются усовершенствованием функции поиска. Ожидается, что поиск сообщения можно будет отфильтровать по его типу: фотографии, видео, ссылки, gif-файлы, аудио, документы.

Обе функции в данный момент недоступны, так как находятся в разработке. Дата их появления не указывается.

Источник: rb.ru