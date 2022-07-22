WhatsApp запустил функцию переноса аккаунта с Android на iOS

Мессенджер WhatsApp официально запустил функцию переноса аккаунта с Android на iOS. Тестирование длилось несколько месяцев. В прошлом году WhatsApp позволил переносить данные с iOS на смартфоны Samsung.

Чтобы перенести аккаунт, фото профиля, индивидуальные и групповые чаты, а также медиафайлы и настройки устройства, должна быть установлена версия Android 5.0 или новее и версия iOS 15.5 или новее.

Если аккаунт переносится с Android-смартфона, то на него нужно установить приложение «Перенос на iOS», а iPhone должен быть сброшен до заводских настроек.

Источник: bluescreen.kz