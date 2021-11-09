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WhatsApp разрешил использовать приложение для ПК без привязки к смартфону
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Сегодня в 10:42

WhatsApp разрешил использовать приложение для ПК без привязки к смартфону

WhatsApp выпустил бета-версию, которая позволяет пользоваться приложением на компьютере, даже если смартфон выключен или утерян.

На данный момент у функции есть ограничение — пользователь не сможет позвонить на телефон, на котором установлена старая версию приложения. Однако это вопрос времени, который решится, когда больше пользователей перейдут на новую версию.

Предложение протестировать бета-версию появится на смартфоне при попытке синхронизации с версией для ПК. Даже если смартфон будет выключен, мессенджер на ПК продолжит работать.

Приложение можно будет использовать сразу на нескольких устройствах — до четырех, например телефоне, компьютере и планшете. Для доработки приложения компании пришлось полностью изменить его архитектуру безопасности.

Источник: incrussia.ru

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