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WhatsApp научился копировать данные с iOS-гаджетов на устройства, работающие на Android
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Сегодня в 11:10

WhatsApp научился копировать данные с iOS-гаджетов на устройства, работающие на Android

Мессенджер WhatsApp внедрил функцию копирования данных между гаджетами на разных операционных системах — iOS и Android.

Теперь историю чатов можно будет сохранить при смене устройства. Первым делом такая опция появится у пользователей смартфонов Samsung.

Причем переместить с одного гаджета на другой можно будет не только сами беседы, но и фотоматериалы, в них содержащиеся, а также голосовые сообщения.

Чтобы перенести данные с одного устройства на другое, потребуется подключить смартфоны друг к другу с помощью совместимого кабеля Lightning-USB-С или адаптера. Процесс отправки информации будет запущен с помощью инструмента Samsung Smart Switch. Он станет первым официальным способом передачи бесед и мультимедиаданных с iPhone на гаджеты Samsung.

Источник: daily.afisha.ru

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