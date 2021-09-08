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WhatsApp добавит в приложение новую функцию конфиденциальности
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Сегодня в 10:40

WhatsApp добавит в приложение новую функцию конфиденциальности

Пользователи смогут скрыть время своего последнего посещения от конкретных лиц, не отключая функцию полностью. Если активировать «последний визит» для определенных контактов, то их данные также станут недоступны.

В будущем мессенджер планирует распространить эту функцию на фотографию профиля и личную информацию. Нововведение должно обеспечить больший контроль над конфиденциальной информацией.

Пока функция работает только в приложениях для iOS, однако в скором времени она будет доступна и для пользователей смартфонов на Android. Функция должна появиться в ближайшем обновлении WhatsApp.

Источник: incrussia.ru

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