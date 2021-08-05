WhatsApp добавил функцию исчезающих сообщений

Компания Facebook, владеющая WhatsApp, назвала новую функцию шагом к тому, чтобы дать пользователям «еще больше контроля над своей конфиденциальностью». Однако WhatsApp предупредил, что даже в случае с исчезающими сообщениями собеседник может успеть сделать скрин экрана.
Чтобы воспользоваться функцией «Просмотреть один раз», нужно нажать кнопку 1 слева от кнопки отправки. Тогда после просмотра сообщения получателем оно удалится автоматически. Получатель будет знать об этом заранее.
Источник: incrussia.ru