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WhatsApp добавил функцию исчезающих сообщений
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Сегодня в 10:23

WhatsApp добавил функцию исчезающих сообщений

Мессенджер WhatsApp запустил функцию «Просмотреть один раз». Пользователи смогут отправлять фотографии и видео, которые автоматически исчезнут из чата после просмотра получателем.

Компания Facebook, владеющая WhatsApp, назвала новую функцию шагом к тому, чтобы дать пользователям «еще больше контроля над своей конфиденциальностью». Однако WhatsApp предупредил, что даже в случае с исчезающими сообщениями собеседник может успеть сделать скрин экрана.

Чтобы воспользоваться функцией «Просмотреть один раз», нужно нажать кнопку 1 слева от кнопки отправки. Тогда после просмотра сообщения получателем оно удалится автоматически. Получатель будет знать об этом заранее.

Источник: incrussia.ru

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