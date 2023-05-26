WECOSMOS: Двухдневный фестиваль музыки, искусства и света в Ташкенте

3 и 4 июня в Институте Материаловедения НПО «Физика-Солнце» пройдет WECOSMOS, фестиваль музыки, искусства и света, хедлайнер moc fest 23.





MOC, организаторы фестиваля, которые также работают над фестивалем «Стихия», в третий раз проведут WECOSMOS. Амбиций в этом году еще больше: культовая локация мечты, два дня вместо одного, 12 музыкальных перформансов, свежая интерпретация прошлогодних инсталляций и добавление новых арт-объектов.

WECOSMOS приглашает всех на территорию знаменитого института, чтобы отвлечься от обыденности и почувствовать себя частью бесконечной Вселенной. Тема этого года исследует концепцию масштаба и идею о том, что Вселенная существует как внутри нас, так и вне нас.





Фестиваль предлагает не только концептуальный опыт за счет выставки искусства и технологий, но и музыку: от этники и электроники до тяжелого психоделического рока.

Артисты этого года:

Lalalar — стамбульское трио с передовым андеграундным звучанием, объединяющее панковскую энергию, темную электронику и турецкие сэмплы.

Aïsha Devi сочетает стучащие биты, рейвовые удары и мистический вокал, выражающие ее музыкальную идентичность, вдохновленную непальско-тибетским наследием.

Nathan Fake, известный электронный музыкант выступит на фестивале с новым альбомом ‎Crystal Vision‎. Это музыка ради музыки — записанная без повестки дня и тем.

Al-Qasar — арабский fuzz, как они его называют — бесстыдно электрическое и глубоко связанное со своими корнями видение.

Edige — вихрь техно, пронизанный острыми перкуссиями, ломаными ритмами и завораживающими ближневосточными мотивами в поисках центрально-азиатского звучания.

Flyin Up — ташкентская психоделическая рок-группа, использующая в своей музыке электронные аранжировки, творчество которой пронизано этническими мотивами региона. На фестивале они представят свой новый альбом Jimlik, первый альбом группы на узбекском языке.





e.v.e — дуэт с корнями в роке и панке, сочетающий R&B, Soul, Electronic, Dream Pop и Psychedelic Rock. Живые выступления e.v.e преобразуют студийные записи, добавляя космические эффекты на голос, интерпретации и прогрессивные гитарные соло.

Nikina — яркий лучик столичного андеграунда, которая за последний год выпустила несколько синглов и планирует релиз дебютного альбома.

ianiiiron — диджей и продюсер из Ташкента. В плане музыки не придерживается четких границ и смело сочетает ломаные ритмы электро и джангла с прямой бочкой техно.

Josef Tumari — продюсер, электронный артист и резидент лейбла sublimation из Ташкента. Творчество Tumari характеризуется симбиозом интровертной ностальгии и звучанием эмбиента, электро и техно с собственной атмосферой

Prishelets представит на фестивале две формы лайва: сольная с исследованием синтеза экспериментальной и танцевальной музыки, а также сотворчество в трио Amesha Spenta.

Amesha Spenta — это коллаборация Сухроба Назимова с Josef Tumari и Prishelets. Это загадочное произведение, которое совмещает в себе электронную музыку, этнические мотивы и уникальную эмбиент-атмосферу.





Билеты на mocfest.uz

Фестиваль проходит при поддержке Британского Совета в Узбекистане и Швейцарского бюро по сотрудничеству Посольства Швейцарии в Узбекистане.