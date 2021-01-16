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Warner Bros. получил новый логотип и фирменный стиль
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Сегодня в 10:35

Warner Bros. получил новый логотип и фирменный стиль

Warner Bros. обновил логотип и разработал новый фирменный стиль Warner Bros.

Эмили Оберман из Pentagram разработала современный фирменный стиль и стратегию бренда для гиганта индустрии развлечений.

Новая стратегия подчеркивает давнюю репутацию Warner Bros. в области повествования историй и отражает новое позиционирование: «Мы верим в силу истории». В оригинале новое позиционирование звучит: We believe in the power of story.

Студия оптимизировала логотип для работы на различных платформах и масштабах, от небольших пространств цифрового мира до гигантских инсталляций, таких как культовая водонапорная башня на студии Warner Bros. Центральная эмблема фирменного стиля появляется в новом синем цвете Warner Bros. Надпись добавили в чуть более темном оттенке, чтобы создать дополнительный контраст.

Источник: brenda.ru

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#ребрендинг #бренд #логотип
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