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Warner Bros. показала трейлер полнометражной гибридной версии «Тома и Джерри»
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Сегодня в 14:08

Warner Bros. показала трейлер полнометражной гибридной версии «Тома и Джерри»

Студия Warner Bros. опубликовала трейлер фильма «Том и Джерри», снятого в гибридном формате live-action — с живыми актерами и элементами анимации. Вместе с мультипликационными котом и мышью в нем появились Хлоя Грейс Морец, Майкл Пенья, Колин Жост и Роб Делани.

Действие картины развернется в Нью-Йорке. По сюжету, мышонок Джерри решает поселиться в престижном отеле и угрожает сорвать запланированную в нем «свадьбу века». Тогда одна из сотрудниц отеля Кайла, которую сыграла Морец, нанимает кота Тома, чтобы тот избавился от грызуна.

Источник: buro247.ru

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