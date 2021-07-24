Warner Bros. показала новый трейлер «Дюны» с Тимоте Шаламе в главной роли

Действие «Дюны» происходит в будущем и рассказывает о молодом аристократе, в распоряжение семьи которого попадает планета Арракис, где добывают самое ценное вещество — спайс. За него борются самые могущественные семьи мира, ведь те, кто получает контроль над спайсом, могут управлять Вселенной.
Роль Атрейдеса, мессии народа планеты Арракис, исполнил Тимоте Шаламе. Его отца сыграл Оскар Айзек, а мать — Ребекка Фергюсон. Также в картине снялись Стеллан Скарсгорд, Дейв Баутиста, Джейсон Момоа, Джош Бролин, Зендая, Хавьер Бардем и Шарлотта Рэмплинг.
Фильм снят по одноименному роману Фрэнка Герберта, за адаптацию сценария отвечали Джон Спэйтс, Эрик Рот и режиссер картины Дени Вильнев.
Мировая премьера состоится 3 сентября на Венецианском кинофестивале, а само мероприятие пройдет с 1 по 11 сентября. В российских кинотеатрах «Дюна» появится 14 октября.
Источник: daily.afisha.ru