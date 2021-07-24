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Warner Bros. показала новый трейлер «Дюны» с Тимоте Шаламе в главной роли
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Сегодня в 11:14

Warner Bros. показала новый трейлер «Дюны» с Тимоте Шаламе в главной роли

Студия Warner Bros. выпустила новый трейлер «Дюны» Дени Вильнева. Картина выйдет на большие экраны 14 октября.



Действие «Дюны» происходит в будущем и рассказывает о молодом аристократе, в распоряжение семьи которого попадает планета Арракис, где добывают самое ценное вещество — спайс. За него борются самые могущественные семьи мира, ведь те, кто получает контроль над спайсом, могут управлять Вселенной.

Роль Атрейдеса, мессии народа планеты Арракис, исполнил Тимоте Шаламе. Его отца сыграл Оскар Айзек, а мать — Ребекка Фергюсон. Также в картине снялись Стеллан Скарсгорд, Дейв Баутиста, Джейсон Момоа, Джош Бролин, Зендая, Хавьер Бардем и Шарлотта Рэмплинг.

Фильм снят по одноименному роману Фрэнка Герберта, за адаптацию сценария отвечали Джон Спэйтс, Эрик Рот и режиссер картины Дени Вильнев.

Мировая премьера состоится 3 сентября на Венецианском кинофестивале, а само мероприятие пройдет с 1 по 11 сентября. В российских кинотеатрах «Дюна» появится 14 октября.

Источник: daily.afisha.ru

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#дюна #тимотишаламе #зендея #денивильнев
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