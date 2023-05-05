Warner Bros. готовит полнометражный фильм про Багза Банни

Прообраз Багза Банни впервые появился на экранах в 1938 году. Тогда у персонажа не было имени, он мелькал в эпизодах некоторых анимационных лент, но спустя несколько лет стал главным символом серии Looney Tunes и занял почетное место на заставках мультфильмов Warner Bros. Время шло, а беззаботный заяц-весельчак начал захватывать и полнометражные проекты. Так, например, в конце 1990-х в фильме «Космический джем» он вышел на баскетбольную площадку с главными звездами NBA того времени и своими мультяшными друзьями. Успех семейной комедии попытались повторить с помощью недавнего сиквела, но тот провалился в прокате. Тем не менее Warner Bros. планирует еще раз задействовать Багза в большом кино.

О планах компании стало известно благодаря сценаристу и режиссеру Роберту Ругану. На своем официальном сайте он объявил, что студия наняла его для разработки нового фильма про знаменитого кролика. По словам режиссера, команда собирается смешать мультипликацию с реальными актерами и декорациями. То есть, будет что-то в духе того самого «Космического джема» или подобных картин последних лет вроде «Соника в кино».

Источник: srsly.ru